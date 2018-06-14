設高門檻 中國開放證券業玩假的

2018-06-14

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國政府開放證券市場是玩假的？知情人士透露，美國投資銀行進入中國市場面臨新障礙，中國監管機構要求對境內證券公司持有多數股權者，淨資產至少達一千億人民幣（約四六七○億台幣），由於資產門檻太高，即使少數外國證券公司符合標準，也必須以全球業務部門的名義申請，可能讓這些部門在中國面臨更大的損失或失誤風險。

高盛、大摩評估風險

中國高層承諾將證券公司的外資持股上限從四十九％提高至五十一％，以緩和美中貿易緊張。不過，《華爾街日報》報導，中國證券監管機構要求對國內券商持有多數股權者，其淨資產至少需達一千億人民幣；由於門檻太高，即使目前在中國持有證券公司少數股權的高盛集團、摩根士丹利，仍在評估該資產要求所帶來的潛在風險。

知情人士說，美國投行摩根大通雖已透過位於香港的旗下公司申請，但經過一個月，中國證監會仍未正式受理；日本的野村控股、瑞士的瑞銀集團也以全球總部的名義，申請在中國設立多數股權的合資公司。

產業人士指出，中國監管者對證券公司多數持股者的淨資產門檻要求，有效限制外資參與當地市場。中國證監會不具名顧問表示，北京不希望太多外國證券公司進來，美籍券商即使符合條件也可能處於劣勢，在中資券商主導市場下，發展機會恐有限。

中國這項新規定，加深外資企業和西方政府的疑慮，北京總是先宣稱對外資敞開大門，然後再制訂繁瑣規定或其他壁壘。美中貿易全國委員會中國區副會長彭捷寧（Jacob Parker）表示，此門檻屬全球最高之列。

中國最近提出金融業開放的領域，包括券商、銀行和信評；中國監管機構上週公布的草案若被採納，外資最多持有中資銀行廿％股權的限制將被取消；北京去年就承諾讓信評機構進入中國，迄今三大國際信評標普、穆迪和惠譽，都還未獲得中國的營運許可。