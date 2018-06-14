王炳忠嗆北檢：沒有一刀斃命證據

2018-06-14

有種就公開審判

〔記者鄭鴻達／台北報導〕檢方偵辦周泓旭共諜案，昨以涉嫌違反「國家安全法」、「銀行法」等罪名，起訴新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正、王炳忠父親王進步等四人。王炳忠等召開記者會反擊，認為「沒有一刀斃命的證據」，並嗆「有種就公開審判」；侯漢廷則批民進黨以「納粹希特勒法西斯」的手段打壓異議人士。

意圖瓦解在野黨力量

王炳忠、侯漢廷、林明正昨偕同律師陳麗玲於新黨中央黨部召開記者會。王炳忠說，蔡政府執政不得民心，才以「神風特攻隊」的手法發起大殲滅戰略，對國民黨抄家滅族、拉攏親民黨、以「組織犯罪條例」對付統促黨、以「國安法」對付新黨，意圖瓦解在野黨力量。

拼圖方式羅織罪名

王炳忠指出，北檢出示很多「證物」，恰好說明沒有一刀斃命的證據可證明他們如何危害國安、破壞社會安定，才以拼圖的方式羅織罪名。他強調，北檢要編故事都上法庭說，但呼籲不要用秘密審判，有種就公開審判，讓公眾評斷。

王炳忠並說，過去白色恐怖就是以押人取供、羅織罪證的方式製造一個又一個的「共諜」、「叛亂犯」，提醒民進黨「莫忘初衷」。

侯漢廷則強調，無論面對任何狀況，都不改新黨堅持為台灣服務、促進兩岸和平統一的努力，證明新黨堅持的道路是正確的，也是歷史正確的選擇。

林明正表示，民進黨政府無所不用其極，以「納粹希特勒法西斯」的手段打壓異議人士，仍無法挽救蔡政府施政無能的事實。