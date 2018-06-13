莫健：美台發展出緊密夥伴關係

2018-06-13

梅健華：華府派來的貴賓是一時人選

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）昨舉行內湖新館落成典禮。AIT主席莫健除重申美國對台承諾外，美國支持台灣維持自衛及正面貢獻國際社會能力，且他有信心「將這段夥伴關係推升到新的高度」。

莫健還提到，新館是美台關係重要里程碑，象徵美台一起走過非凡旅程，如今台灣已轉型成活躍的民主政體，足為印太及其他地區的楷模，美台也擁有以共享價值和利益塑造而成、無可動搖的基礎，發展出緊密的夥伴關係。

AIT內湖新館落成，美國務院教文助卿羅伊斯、國務院海外建築業務局默色大使與眾院台灣連線主席哈博等多名美方代表特訪台慶賀。台灣方面，包括蔡總統、前總統馬英九、行政及立法院長、外交、國防等部長與台北市長等人均到場致意，場面浩大。

莫健致詞時感動地說，新館在馬總統任內啟動興建、在另一政黨的蔡總統任內完成，顯示全台上下對美台關係的支持，「美國對台灣具有同樣的擁護之情」，不論人民、政黨、行政或立法部門都是如此。

莫健重申，美國對台灣的承諾堅定不變，未來將持續推動緊密關係，並支持台灣維持自我防衛及對國際社會做出正面貢獻的能力，「我有信心將這段夥伴關係推升到新高度」。

默色則介紹新館的建築設計、安全需求、創新及永續。將離任的AIT處長梅健華則說，台灣的最好朋友莫過於美國，為證實美國將持續在台深耕，這棟建築就是美國與台灣同在的具體象徵。

對於無內閣級官員來台，梅健華受訪時強調，美台擁有緊密的教育文化合作，是雙邊關係中一大亮點，華府派來的貴賓是「代表性很強的一時人選」；莫健受訪時說羅伊斯助卿是台灣的好朋友，也是美台關係的強力擁護者，不過，他坦言，美方必須考量區域內有很多事情正在進行當中。

另對美國教文助卿出席台灣AIT新館落成典禮，中國外交部對此表示嚴重關切，並已向美方提出嚴正交涉。