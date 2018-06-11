台灣囡仔好棒 奪WIA世界插畫首獎

2018-06-11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台灣囡仔為國爭光！極具國際指標性的「英國ＷＩＡ世界插畫獎」，今年從全球七十多個國家、三千餘件報名作品中，選出十六名藝術家獲得各類首獎，其中編輯類及圖書類新銳首獎得主，由來自台灣的設計師吳箏及徐世賢獲得，前天在英國受獎，得獎作品即日在倫敦薩默賽特宮展出，讓台灣創意更被全世界看見！

吳箏年僅24歲 獲編輯類新銳首獎

獲編輯類首獎的吳箏僅二十四歲，畢業於桃園內壢高中美術班、台灣師大設計系，曾獲美國Adobe設計首獎等多個國際獎項，作品已收錄香港出版社Victionary年鑑、ＡＰＤ亞太設計年鑑等書中。他感性表示，期盼自己的設計能消弭大眾對插畫設計帶有「商業性」看法，「希望自己的設計可以像藝術，被別人了解、肯定」。

吳箏獲獎作品「Eggs」，為雜誌內頁設計，嘗試將視覺設計與數位表演結合，盼讓觀者能對蛋產生更多想像。他表示，很高興作品獲青睞，會繼續堅持設計之路。

徐世賢非科班出身 獲圖書類首獎

圖書類首獎的三十二歲徐世賢，目前就讀英國皇家藝術學院，將於本月畢業；他兩歲起學畫，五歲時因不喜歡老師傳統教法，開始自己摸索，非科班出身的他出國進修後，受到西方視覺設計教育衝擊，作品風格與思考方式更有很大轉變。

獲獎作品「Nordic Happiness北歐幸福」，是他去年到北歐旅行後創作的小書，行前正遇創作瓶頸的他，旅行時大感驚豔，便選用黑色、藍色、黃色及紅色四種油墨疊色，呈現感受到的北歐風景。

徐世賢說，前天頒獎適逢母親生日，很感謝父母信任並尊重他喜歡藝術的決定。

徐世賢在國內也曾與故宮博物院、金馬奇幻影展等合作。他說，獲獎後更將努力去看生活樣貌，畫出對這世界有趣的想像。