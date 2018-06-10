單程3.5小時的求學路 9旬伯拿碩士

退休將軍從桃園到宜蘭 每次要換5種交通工具
〔記者游明金／宜蘭報導〕「越學習、越年輕！」九十一歲退休老將軍葉信康，昨取得宜蘭縣佛光大學傳播學系媒體傳播組碩士學位，並代表畢業生致詞。家住桃園龍岡的葉信康，就學須轉換五種交通工具，單程要三個半小時，但辛苦旅程擊不倒一心向學的他。葉說，學習過程偶有挫折，但經過千錘百鍊，果實更為香甜。
葉信康曾以十七年時間在空大修讀四個學士學位，兩年前以榜首考進佛光碩士班。家住龍岡到宜蘭上課，需先搭公車到中壢火車站，再搭火車到台北車站轉捷運到市府轉運站，再搭國道客運到礁溪轉運站，最後坐校車到學校。常常早上六點就得出門上學，晚上十點後才能回到家，但年過九十的他說，越學習越年輕，他不覺得累，體力負荷得了。
葉信康一九二八年出生，入伍四十年，一九八五年從國防部統一通訊指揮部少將指揮官退休；退休後，葉於一九八九年到空大就讀至二○○六年，以十七年時間先後取得商學系、人文學系、管理資訊學系以及生活科學系的學士學位。
兩年多前，佛光大學到中壢舉辦招生說明會；葉說：「沒想到一場說明會，吸引我進入佛光校園，這是意想不到的事。」他重拾課本成為佛大研究生。葉信康說，在佛大念書，最愉快的就是與同學切磋課業、相互勉勵。教授上課講授內容，幾乎是他前所未聞，能吸收新知是最快樂的事。
最辛苦階段當然就是「寫論文」，葉的論文題目「社群媒介互動與自我策展之研究～以facebook為例」。葉信康表示，從訂題目、找資料、做問卷到統計分析，除了偶遇瓶頸請教教授，每個步驟都是自己完成，絕不假手他人，過程辛苦但也得到成就感。
宜蘭縣礁溪鄉佛光大學昨舉行畢業典禮，有廿多位親友團共同見證榮耀。葉信康感性地說，他最感謝的是凌晨四點就起床準備早餐，晚上十點過後枯坐客廳，癡癡等他回家的另一半周翠嬌。當初太太希望多陪伴她，反對他去宜蘭念書，畢業後要陪太太四處走走，補償她這兩年來的精神損失。