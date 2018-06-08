電影「X分鐘看完」// 網紅谷阿莫 涉侵權起訴

2018-06-08

〔記者謝君臨／台北報導〕在YouTube擁有逾一百四十萬名粉絲的網路紅人谷阿莫，近年以「屍速列車」、「動物方城市」等熱門電影片段搭配幽默旁白，剪輯出一系列「X分鐘看完XX電影」短片，吸引大量點閱，但也因此遭五家影視公司控告侵權；谷阿莫出庭時，主張自己是「二次創作」，屬合理使用，但台北地檢署認定他未經授權就公開傳輸，且涉及商業利益，非合理使用範圍，昨依違反著作權法起訴。

剪輯短片配幽默旁白 數10萬人次點閱

檢方調查，卅二歲的谷阿莫本名仲惟鼎，畢業於龍華科技大學資訊網路工程系，現為知識糖果數位社群媒體公司負責人，主要從事廣告和網路行銷。為提高個人知名度及擴展業務，谷阿莫從二○一五年起，開始將長達數小時的電影或影集，剪輯成三至十一分鐘不等的「X分鐘看完XX電影」系列短片。

該系列短片不但讓觀眾在短時間內了解電影劇情，谷阿莫幽默詼諧的旁白，也讓他累積不少粉絲，吸引數十萬人次點閱，從中獲得高額報酬。但美商迪士尼、得利影視、又水整合、科科電速及車庫娛樂等五家影視公司認為，谷阿莫逕自取用電影片段行為已構成侵權，去年提起告訴。

谷阿莫辯二次創作 檢認定非合理使用

面對指控，谷阿莫曾拍攝影片回應，自認只擷取「十分之一或百分之一的原著作」，且符合評論、解說、研究、教學或新聞報導等合理使用情況，可不經著作權人授權，檢警仍於去年四月十九日前往搜索知識糖果公司，查扣多部影片，依違反著作權法送辦。

北檢傳喚谷阿莫到庭，他雖承認改作，但強調是合理使用，盼「二次創作」能獲得重視跟保護，還說「很期待判決結果」，當媒體追問影片來源時，谷阿莫卻不願多做說明。

檢方事後根據片商提供的「逐幕分析表」，認定谷阿莫只是在原電影片段配上口白，沒有其他改作，不算是二次創作，逾越合理使用範圍，考量谷阿莫改作後還公開傳輸、以此獲利，侵害片商著作財產權，昨將他起訴，並以十三部影片的犯行、犯意有別，建請法院分論併罰。