吃糙米降血壓 米糠是關鍵

2018-06-04

〔記者林惠琴／台北報導〕吃糙米降血壓的關鍵在米糠！

農試所 選取八種國產有色糙米研究

農委會農試所首次進行糙米調節血壓機能性的研究，選取八種國產有色糙米，分析糙米、米糠、白米萃取物的血管收縮素轉換酶活性抑制效果，結果發現最有利於降血壓的是過去人們經常不吃、用於餵養家禽的米糠，其次是糙米，白米居末，揭露米粒降血壓的關鍵機轉。

農試所鳳山分所副研究員楊淑惠表示，血管收縮素轉換酶會催化血管收縮素轉換，作用於血管平滑肌細胞，使血管收縮、血壓上升，因此若可抑制血管收縮素轉換酶，將可達到降血壓效用，已應用於高血壓臨床用藥上。

抑制血管收縮素轉換酶 米糠效率最高

而近年有些文獻顯示，天然食材也有類似血管收縮素轉換酶抑制劑功效的成分，因此農試所進一步收集黑糯米、紅香糯米、台灣山地紅葉等八種國產有色糙米，檢視其糙米、米糠、白米萃取物的轉換酶效率差異，探討調節血壓可行性。

研究顯示，米糠的血管收縮素轉換酶活性抑制效率顯著高於糙米、糙米又高於白米；若以米糠與糙米比較，同一品種的抑制效率相差最多甚至可達約五十九倍。

楊淑惠提及，有些民眾覺得糙米的口感不如白米，建議可與白米一起煮，提高食用意願，米糠要單獨吃較不易，未來可望研發成飲品等以便食用。

米糠單吃較不易 未來可望研發成飲品

農委會農糧署副署長莊老達則解釋，一般來說，稻穀去掉稻殼成糙米，糙米外圍就有糠層，再去掉糠層就成胚芽米，再去掉胚芽則成白米。民眾平常購買糙米就有糠層、即是米糠，含有蛋白質、胺基酸、礦物質等營養成分。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，過去也有國內外研究證實糙米等保留完整穀粒的「全穀」，營養價值高，有預防三高、降膽固醇等功效；但罹患腎臟病、腸躁症患者，或是容易過敏族群，為免增加代謝負擔等因素，食用前最好先諮詢營養師為宜。

台灣高血壓學會理事長王宗道則提醒，國內粗估罹患高血壓已逾四百萬人，患者可透過飲食、運動改善，但也要定期量血壓、遵從醫囑按時服藥。