海峽論壇致詞 國台辦要先審稿

2018-06-04

郝龍斌今率團前往廈門

〔記者鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕由中國國台辦舉辦的大型統戰平台「海峽論壇」，論壇大會後天將於中國廈門舉行，國民黨副主席郝龍斌將率四十八人訪問團前往，預計會見中國全國政協主席汪洋。黨政人士透露，被安排在大會致詞的台灣政界人士，「講稿都須送國台辦審查，且全程須照稿演出，國民黨不會不知道，但卻甘於附和中國，成為統戰工具。」

黨政人士：全程須照稿演出 國民黨卻甘於附和中國

國民黨立委楊鎮浯等十人在上週於立法院本會期休會隔日，即組團赴中國北京參訪，並會見中國國台辦主任劉結一，雙方還共彈「九二共識」的基調；據了解，今晚又有八名國民黨立委（其中兩人參加過訪北京團）隨郝龍斌赴中參加「海峽論壇」。

立院甫休會 藍委接連赴中

民進黨立委羅致政昨受訪時質疑，國民黨對內凶言惡語，對中國卻是磕頭哈腰，整個黨裡各有盤算，「就是沒把台灣利益算進去」；立委蔡適應質疑，中國連續逼迫台灣友邦斷交，台灣正需要一致對外，國民黨此刻去訪問，過程中卻沒有人提這件事，「不要說抗議、連關切都沒有」 ，國家如何能團結？

民進黨立委王定宇表示，中國打壓台灣到這種程度，許多僑胞或台商若有機會見到中國高官，就算客氣也會當面表達中國的外交打壓、軍事威脅等，對兩邊都沒好處，也無助於兩岸關係，但國民黨立委身為台灣國會議員，既不幫台灣在ＷＨＡ所受的委屈說兩句話，連一中各表也不敢提，只是去朝拜，「老闆到底是台灣選民還是中共？」

「藍委是國台辦黨團？」

黨政人士指出，立院休會不到一週，國民黨幾乎一半的立委都往中國跑，「這些接連赴中的藍委是『國民黨團』還是『國台辦黨團』的」？

郝龍斌等人預計今天出發前往廈門，五日參訪廈門市青創基地、廈門大學等，預計六日與汪洋會面，隨後參加海峽論壇開幕式，郝龍斌將發表開幕致詞，下午參訪廈門台商協會後，傍晚與劉結一會面。

黨政人士質疑，國民黨在「海峽論壇」上敢講「一中各表」嗎？敢對中國打壓台灣國際空間抗議嗎？他指出，海峽論壇的相關主題、議題、標語、儀式與流程等，都是中方主導，台灣參與的團體與政黨連一點置喙餘地都沒有，甚至連台灣地方首長、政界人物在大會的致詞稿，國台辦都要先過目審核，「這種講稿審查，國民黨會不知道嗎？」