加拿大安情局報告：中國藉FTA腐蝕他國政治

2018-06-02

〔編譯楊芙宜/綜合報導〕加拿大安全情報局最新報告「中國和戰略對抗年代(China and the Age of Strategic Rivalry)」,對各國發出警訊,中國藉著簽訂自由貿易協定(FTA),從經貿利益進一步腐蝕他國政治,紐西蘭和澳洲可為殷鑑;中國透過混淆個人利益和國家政經利益的方式,施加影響力,藉以腐蝕紐西蘭的政治體系。

經濟影響力干涉內政

報告指出,中國正以經濟影響力逼迫其他貿易夥伴國內政,尤其紐西蘭正深受中國政府外力干涉的衝擊,北京政治勢力活動已達「關鍵階段」,對該國民主產生深遠影響。

紐西蘭是加拿大最親近的軍事盟邦之一,兩國和美、英、澳洲合組「五眼(Five Eyes)」情報聯盟,合作對抗間諜和恐怖主義。加拿大杜魯道政府最近首次以國安因素,否決中國國企中交建設收購營建集團艾康(Aecon),凸顯西方國家已對中國併購本國關鍵技術提高警覺。

加拿大安情局報告指出,「紐西蘭提供一個活生生案例」,中國積極運用經濟關係來干涉夥伴國政治,以影響紐國政治決策、取得經貿不公平優勢、壓制對中國的批評、協助間諜活動、影響海外華人社區,紐西蘭華人社區的言論、宗教及結社自由已因此受限。

紐西蘭和澳洲為殷鑑

報告提及,中國也利用企業併購、或和公司及大學的合夥關係,取得軍事技術、商業機密或戰略資訊;北京致力吸收紐西蘭政商界菁英及知識份子,透過有中共背景的企業人士對他們進行財務捐助,使中文媒體、華人社群和華裔紐西蘭政治人物受到北京控制。

報告警告,中國外交挑釁和堅持不對等貿易,尤其挑戰加拿大等尋求互惠貿易關係的國家;中國共產黨也迫使外企與中資合組合資事業,許多案例顯示外企失去對合資事業的控制、失去智慧財產權,最後被中國的事業夥伴取代。

報告直言:「除非貿易協議經縝密的國安後果審查,否則北京將利用其商業地位進入可用於情報目的的企業、技術及基礎建設,或許會對夥伴國造成潛在危險。」