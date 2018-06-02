落實國防自主 總統：維持和平要靠自身實力

2018-06-02

新型高教機 首架開始組裝

〔記者涂鉅旻／台中報導〕我國「高教機國造」政策又有新進展，新型高教機原型機昨正式開始組裝，蔡英文總統赴漢翔公司參加新式高教機組裝開架典禮時表示，「國防自主」是為了強化國防戰力、確保國家安全，「國家安全從來就不是天上掉下來的」。台灣將持續強化國防戰力，畢竟維持和平、穩定現狀並非靠施捨退讓，而是靠自身實力。

蔡總統在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、經濟部長沈榮津等人陪同下參訪漢翔公司，更在高教機結構油箱上的加強肋簽名留念。總統致詞表示，她在二○一六年大選前承諾，振興國防產業為未來國防施政重點，執政後也堅守承諾，高教機國造即為指標性計畫之一。而組裝開架典禮除代表進度順利外，更象徵「國機國造」政策已由紙上作業化為具體行動。

高教機國造 須擴大民間參與

總統表示，「高教機國造」不只靠政府，還要擴大民間參與，讓國防產業成為完整的上下游產業鏈結，也透過高教機國造計畫，重新凝聚國家國防能量。她也預告，接下來將有一連串的自研自製計畫，全面落實「國防自主」政策。

總統表示，除「國機國造」政策，「國艦國造」政策亦在進行中，尤其「潛艦國造」已有進展。雖然「國防自主」過程中充滿挑戰，但將穩固向前推動。

對於國防自主，總統強調，「國防自主」最重要工作，就是要強化國防戰力，確保國家安全，「國家安全從來就不是天上掉下來的」，堅強的戰力才是安全保障。而政府和國軍責任，即為保護我國主權，以及國人民主自由的生活環境。

嚴德發：軍事投資已逐年調升

總統說，不管外面環境再艱難，有兩件事絕對會堅持到底，首先，台灣會持續走向世界，讓世界了解我們是國際社會中不可或缺的成員；第二，台灣一定會持續強化國防戰力，因為維持和平穩定現狀，不是靠施捨退讓，而是靠自己實力。

嚴德發也表示，我國對外軍購面臨價格昂貴、先進武器籌獲不易的挑戰，加上現役武器受限國際局勢不確定性，且關鍵技術在外國手上，導致我國武裝難以性能提升，為提升我國防衛作戰需求，改變我國對他國武器依賴，因而推動國防自主政策，並提高軍事投資規模，近三年軍事投資預算已逐年調升。