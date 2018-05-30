模擬高空攔截 九鵬試射天弓飛彈

2018-05-30

射擊通報 最大彈道高度「無限高」

〔記者涂鉅旻、蔡宗憲／綜合報導〕為因應中國對我國的空防威脅，國軍昨在屏東九鵬基地實施「精準武器射擊」。根據漁業署發布的「射擊通報」資訊顯示，國軍在九鵬基地附近海空域實施「實彈射擊」，並未註明使用武器，但最大彈道高度為「無限高」。依國軍現役飛彈性能而論，應是測試具高空攔截能力的防空飛彈。

對於演訓細節，國防部發言人陳中吉昨表示，「精準武器射擊」屬年度例行性演訓，演訓內容及彈種無法透露。另對於中國解放軍持續強化軍力，對我空防造成潛在壓力，軍方亦強調能「非常有效地反制」。

漁業署發布的「射擊通報」指出，這次警戒範圍含括恆春半島東側至綠島、蘭嶼、巴士海峽北部一帶的海、空域。

軍事迷昨齊聚在屏東九鵬基地管制區之外，軍方昨上午九時十五分左右發射一枚飛彈，在「轟」的一聲巨響後，飛彈拖著長長的尾煙飛向外海，外傳此次演習可能是以鷹式飛彈為靶彈、天弓飛彈實施攔截。

另據了解，九鵬基地內已部署各式飛彈發射架，可能測試天弓飛彈、鷹式飛彈、愛國者飛彈等彈種，外傳蔡英文總統可能在六月初赴該地視導。不過，對於上述訊息，軍方皆以機密為由，不願證實。

值得注意的是，中國解放軍持續針對軍備、編制進行革新，尤其中國近期將第十五空降軍三個空降師，重編為六個獨立空降旅。陳中吉表示，針對敵情威脅，我方皆透過年度演訓應處，包括今年漢光卅四號演習的「反空機降訓練」，相關作為都是我方要精進之處。

中國解放軍空軍「殲-10B」戰機掛載「鷹擊-91」超音速重型反輻射飛彈的畫面，日前被中國媒體披露，外界認為可能威脅我國愛國者飛彈部隊的雷達。對此，國防部作計室防空暨資戰處副處長莊鴻文表示，不管是中國彈道飛彈、先進戰機或戰機配掛飛彈，國軍都有相關因應作為，可以非常有效地反制。