移民署全程訪視》 中國東莞學院 來台招才喊卡

2018-05-28

〔記者鍾麗華、林曉雲／台北報導〕中國東莞職業技術學院原訂昨天上午在台北王朝大酒店招募台灣博士與台師，不過，該活動在上週三曝光後，引發我政府關切，相關活動已取消。陸委會昨表示，該團廿三日入境、廿九日離境，移民署全程訪視，確保來台行程合法、合乎規定。

記者昨天赴王朝大酒店採訪，王朝人員告知無此餐敘，宴席預定牌示也均無東莞團。

中國祭出對台三十一條後，首度有中國學校計畫在台舉辦徵才活動。東莞學院的黨委書記率領該校十人來台，以餐敘為名，實則舉辦面試，要求參加者攜帶個人履歷與資料到餐敘現場，宣稱十七科系招聘十九名台師，並標榜「薪資無上限」，原預計有三十名台灣博士與台師前往面試。

據了解，該團是申請上週三來台，但當天本報揭露後，已引起政府相關單位注意，政府原打算取消該團入境許可，不過，由於該團成員已在飛機上，經邀約單位出具保證，同時主動刪除到多所學校的交流行程及王朝大酒店的面試活動，並再三保證來台會依據我方核准行程、全程合法後，政府才放行入境。

我與布吉納法索斷交後，政府嚴審中國官員與相關人士來台。

相關官員解釋，內政部聯審會主要針對中國黨政軍官員及受矚目交流案件審查，對於難以界定由哪個部會主管的案件也會送到聯審會，以釐清交流活動是否有統戰分化的疑慮。

他指出，中國人士來台申請案並非每案都要送到內政部聯審會審查，現行常態性交流由各部會把關，如中客、中生及探親、探病等，仍維持現有入境審查機制，各機關也會配合政府政策審查。