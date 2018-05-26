四月三大產業景氣 一好兩壞

2018-05-26

服務業上升 製造、營建業下滑

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣經濟研究院昨公布四月三大產業「營業氣候測驗點」，顯示國內景氣呈現兩降一升狀態，其中「製造業」由上揚轉為下跌，「服務業」連續兩個月上升，「營建業」則連續三個月下跌。

對於製造業營業氣候點下滑，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，四月出口表現沒有第一季亮眼，加上製造業慢慢進入淡季，也擔心美中貿易戰影響廠商對四月景氣信心。

製造業景氣進入盤整

不過，孫明德說，五月出口數字看起來又高起來，目前製造業景氣會進入盤整階段，不需擔憂單月的景氣指標下滑，國內景氣並不是陡降、驟降或急凍，目前仍是正常性調整。

服務業方面，孫明德表示，適逢清明連假刺激消費，加上百貨公司母親節檔期提前開打，帶動綜合商品零售與餐飲觀光業績成長。

至於營建業，四月的六都建物買賣移轉件數跌幅近兩成，主因三月部分區域大批新屋交屋墊高基期，加上買氣再度陷入膠著；因此，對未來半年景氣的看法，廠商較為謹慎，尤其下半年房市將面臨利率可能上調的不確定因素，還有縣市長選舉的干擾因素等。

對於瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）日前發布二○一八年世界競爭力年報，台灣在六十三個受評國家中，整體排名十七，較去年下滑三名，是九年來最差。孫明德表示，台灣在ＩＭＤ排名欠佳，主因中國推動改革開放、東南亞快速崛起，吸引很多本來要到台灣投資的資金轉向東南亞或其他新興市場，如今不僅外人對台投資減少，本國企業在地投資從去年第二季開始也一直在衰退，呼籲台灣要正視投資環境問題。