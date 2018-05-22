向世衛喊話 我召開國際記者會

2018-05-22

陳時中強調 政治因素排除台灣 有違WHO原則 籲回歸健康本質

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿一日報導〕世衛大會（WHA）今日揭幕，台灣再度未能獲邀參與，衛福部長陳時中在日內瓦召開記者會向國際社群喊話，強調「健康是基本人權」，世衛組織（WHO）若基於政治因素排除台灣，不僅違反WHO基本原則，也使全球公衛體系出現潛在致命缺口。不過陳時中今年淡化「中國因素」，他說問題應回歸本質，不想引起「各種政府間的爭執」。

不想引起「各種政府間的爭執」

陳時中於WHA大會開幕前，一早於日內瓦洲際飯店與無任所大使吳運東共同召開國際記者會。陳時中代表台灣兩千三百萬人向國際社群喊話，懇請各國以及所有重視全球衛生人士支持台灣參與WHA，他說，WHO認為健康是基本人權，如果基於政治因素，將台灣及其人民排除在外，不僅違反WHO基本原則，也使全球公衛體系出現潛在致命缺口。

陳時中提到，台灣曾受各國協助，成功根除瘧疾、天花及小兒麻痺症，現已成為提供其他國家醫衛技術及物資的回饋者。陳提及SARS與茲卡病毒案例，強調地球村相互連結，忽略台灣醫衛專業、甚至阻止台灣參與國際事務，將會對全球衛生安全造成致命缺口，「台灣與全球人民不應淪為政治歧異下的無辜人質」。

對於台灣是否會提出抗議？陳時中回答媒體提問時淡化「中國因素」，強調健康人權與專業參與；陳說，此議題應回歸問題本質，亦即防疫體系的完整、台灣人民健康、台灣能否貢獻國際等，抗議是表達台灣的力量，但不想引起「各種政府間的爭執」，也不樂見問題推託到政治因素。

大會進行時，來自歐美各地的僑胞與台灣民團，齊聚在會場外的聯合國三腳椅廣場為台灣發聲。眾人齊喊呼應WHO宗旨的「人人健康（Health for All）」口號，向國際社會表達台灣盼望加入WHO和參與WHA的心聲。今年參與聲援的僑胞來自各地，年齡層跨度大、形象也多元，包括多年參與的前輩與攜家帶眷出席的留學生，場面溫馨有活力。僑胞也向駐足路人分送旗幟、標語，並說明台灣盼望加入WHO、參與WHA的訴求。

陳時中也前往致意，看見民間聲援人數比以往多出數倍，他非常感動，大讚台灣人民力量是政府最大的後盾，也展現台灣越受打壓，「聲音就越大」。陳時中說，僑民、民團與政府組織「全部動起來」，相信世界一定看得到台灣的努力，「台灣的聲音不會被淹沒」。