2018-05-18

清泉崗基地 跳傘操演意外

〔記者涂鉅旻、張軒哲／綜合報導〕陸軍航特部官兵昨上午在台中清泉崗基地進行「反空機降跳傘操演」，但特三營上兵秦良丰進行一千三百英尺（約三百九十六公尺）跳傘時卻墜地重傷，送醫後昏迷指數從三分上升至七、八分，仍未脫險。

昨日上午六時，陸軍航特部特三營官兵搭乘C-130運輸機，在台中清泉崗基地一千三百英尺高空實施「反空機降跳傘操演」，也為今年六月初登場的漢光演習實兵演練暖身。

秦良丰服役近3年 跳傘11次

據了解，廿六歲的秦員在二○一五年十月入伍，原為義務役士兵，後轉志願役，至今已服役將近三年，如加上昨日演訓，已完成十一次跳傘，也有基本傘訓的合格簽證。

昨日上午六時十七分，秦員與其他傘兵共七十六人於清泉岡基地上空先後跳出機艙，但秦員並未緩緩空飄，反而是朝地面快速向下墜。航空特戰部政戰主任武立文表示，自己從地面仰望，驚覺秦員主、副傘雖有拉出，但都未完全張開、副傘也沒吃到風，當他墜落草地上，在現場待命的醫護人員趕緊上前搶救。

童綜合醫院執行長盧立華表示，秦員到院兩分鐘就恢復呼吸心跳，主要傷勢集中在頭頸部、胸部跟大腿，腦部骨折、蜘蛛網膜下腔出血、氣胸等。急診室主任吳肇鑫指出，最主要傷勢是左大腿，傷勢預測是往好的方向復元。

傘具半開狀態 軍方調查原因

秦員外型帥氣陽光，擁有救生員執照。國防部長嚴德發聞訊後表達關切與不捨，指示參謀總長李喜明率專案小組前往調查，秦員父母及女友也趕往探視。李喜明說，軍方會盡一切力量醫治；總統蔡英文亦要求國軍全力協助。

李喜明表示，初步了解，此次事件為「主傘未完全張開、副傘受風不足」，導致傘具半張開的狀態，此次屬單一事件，漢光演習的期程與進度不受影響，後續會針對所有細節做總檢討。

航特部官員說，本案仍在調查，包括裝備、傘具、天候因素都不排除，也可能是「複合式意外」。據了解，傘訓中心用傘為T10傘具，而航特部特三營官兵昨則使用操縱性更靈活的MC-1傘具。