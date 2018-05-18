歐商憂綠電進度 蔡︰有信心三贏

2018-05-18

〔記者林菁樺／台北報導〕歐洲商會昨舉行一年一度歐洲日晚宴，理事長何可申以「三十而立—歐台關係卓越三○」為主題，細數台灣的進步、外界有目共睹；但歐商特別點名台灣過去一年雖然積極推展綠電，但二○二五年綠電要達佔比兩成，得由政府大力支持、才能打破障礙；蔡英文總統說，我國已從培育人才、加強建設等多方下手，外商投資綠電絕對可創造有利於消費者、企業與環境的三贏局面。

何可申表示，台灣二○二五年非核家園要讓再生能源發電提高廿％目標，仍有諸多障礙，包括電網、港口基礎建設及融資與審查程序簡化等，都要政府大力支持才能克服；歐商是全球風電發展的重要領導者，與台灣本土廠商合作將可創造龐大商機，在台灣也可創造高薪、促進經濟發展、提供乾淨能源等。

何可申也再度呼籲，台灣與歐盟應儘速加快「雙邊投資協定」，解決台歐的貿易與投資障礙；蔡總統回應，台灣已翻修公司法、改變投資限制等，政府完全支持、也盼台歐雙邊投資協議可有實質進度。

盼台歐雙邊投資協議有實質進度

歐商還認為台灣逐漸和國際制度接軌，但部分產業發照限制和金融法規等，仍對外商投資造成障礙，盼能有多一點貿易自由化措施。

勞基法一向是歐商關注議題，何可申表示，過去一年勞基法修法後，相關法令已更具彈性。他也支持台灣有意將英語列為第二官方語言，將可吸引外國投資者、促進台灣走向國際化。