政院通過草案 368鄉鎮市區合併有法源

2018-05-18

行政區劃法草案送立院審議

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院院會昨天通過「行政區劃法草案」，將送立法院審議。未來縣市長及各鄉鎮、行政區，將可提案調整縣市內的鄉鎮或行政區，賦予行政區劃分可採「由上而下」及「由下而上」二種方式並行，未來人口過少鄉鎮可透過「鄉鎮合併」取得較多行政資源，以利改善城鄉差距，台灣現行三百六十八個鄉鎮市區「合併」將有法源依據。

台灣城鄉落差不斷擴大，三個偏遠鄉鎮的人口總和，往往不及都會區一個里的人口，即使六都直轄市內，也形成「區區不均衡」現象，例如新北市板橋區與雙溪區人口差距就相當懸殊。

為解決地方治理困境，改善城鄉落差、資源分配失衡等問題，內政部擬具「行政區劃法草案」，並解決行政區劃無明確法律規範問題。

「行政區劃法草案」明訂，涉及省、直轄市或縣市的行政區劃，由中央主管機關或直轄市、縣市主管機關提出；涉及鄉、鎮、市區劃，可由縣主管機關或鄉、鎮、市公所提出。

行政區劃也開放公眾參與，依草案規定，行政區劃可採「由上而下」及「由下而上」兩方式並行，由各級主管機關或鄉、鎮、市、區公所提出計畫，經民意機構同意或徵詢意見後，呈報上級主管機關核定。

至於未來行政區要如何改變？內政部次長花敬群強調，尊重各縣市政府討論，若地方政府有企圖心，要調整鄉鎮市區，草案可提供劃分程序的法律機制，有助於規劃及推動。