柯文哲：雙城論壇還是要辦

2018-05-13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲去年在雙城論壇提出「兩岸一家親」引發爭議，日前就此向感到不悅的民眾道歉，也為今年雙城論壇的舉辦增添變數。但柯文哲昨強調，雙城論壇還是要辦，只是時間、地點、內容都還沒討論。

二○一一年開始舉辦的台北、上海雙城論壇，去年在中國上海舉辦後，柯文哲提出的兩岸一家親說法，在國內引起反彈聲浪，使得今年是否舉辦充滿不確定性，台北市政府內部也認為，年底選舉前恐不及舉辦。

柯文哲昨出席低碳環保活動受訪時表示，雙城論壇還是要辦，但舉辦的時間、地點與內容未定，以前都是上海方派人來討論、準備，問題是對方還沒派人來，台北要過去一趟也很麻煩。

至於是否擔心舉辦論壇會影響選情？柯文哲回應，是希望辦一個增加交流、善意的活動，如果活動搞到烏煙瘴氣，大家會想搞成這樣，乾脆再來想要怎麼應付。

柯媽互不相欠說 柯：這樣講扣分

媒體也問，柯的道歉對象中，有沒有包括總統蔡英文？柯文哲則說，這二天老是在想，「你要是聽了覺得不爽，那也只能說歹勢」，這話有沒有問題？怎麼想都覺得滿自然的，怎麼被砲轟得一塌糊塗，他想不通到底是怎麼一回事。

對於母親何瑞英向蔡總統喊話說「民進黨若有提名，大家兩不相欠」，柯文哲說，他覺得這樣講不對，替國家或社會做事，做了就做了，不要說誰欠誰，講這樣沒有加分，算扣分。