新北市長選舉》侯友宜：民進黨傾國之力決戰

2018-05-13

〔記者葉冠妤、賴筱桐／新北報導〕針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌批判新北市政府幫國民黨新北市長參選人侯友宜助選，已違反行政中立；侯友宜競選辦公室回擊，質疑「難道民進黨不是動用府、院、黨的傾國之力決戰新北嗎？」

新北市府：澄清事實 和選舉無關

侯友宜表示，反對核廢料是新北市政府的一貫立場，這也是市府同仁的工作，由市府出面回應只是剛好而已，假設蘇貞昌當市長時反對核廢料，蘇一樣會請市府同仁出來回應，「這和行政不中立有什麼關係？」

新北市政府發言人、新聞局長張其強表示，只要涉及市政且偏離事實、刻意扭曲的內容，市府局處首長都會立即澄清，並非為了特定人士，也和選舉無關，若背離事實一定出面捍衛，對深澳電廠、核廢料等議題都不會含糊。蘇貞昌當過兩任縣長，請蘇不必污衊市府同仁，應拿出具體事實把話說清楚。

侯友宜：蘇若看錯對手 就不好了

對於蘇貞昌批評競爭對手變成新北市長朱立倫，侯友宜笑說：「要看清楚對手是我啊！不要看錯了！是我在選，看錯就不好了。」

侯友宜競選辦公室回應指出，蘇貞昌投入新北市長選舉以來，先傳出總統府秘書長陳菊要擔任競選總部主任委員，後來又有中央部會首長陪同下鄉拜廟，當蘇貞昌說反對在新北市設置核廢料終極貯存場後，原能會隔天就撤下條例草案，「難道民進黨不是動用府、院、黨傾國之力決戰新北？」

對於蘇貞昌質疑侯友宜在深澳電廠的議題上前後立場自相矛盾，侯友宜則表示，他從頭到尾都堅決反對深澳燃煤電廠，反而是蘇貞昌閃來閃去、說不清楚。

侯辦指出，深澳電廠等議題，蘇貞昌始終不見立場、不見說明，反倒習慣翻臉反嗆，有損老縣長的氣度。