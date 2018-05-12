國境之南 也能產梨了

2018-05-12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「南台灣熱帶氣候的恆春種出水梨，實在神奇！」

果肉細緻的水梨一向是溫帶或高山地區的農產，農委會農試所博士研究員施昭彰經7年多努力，成功讓綠皮種水梨「如玉」在恆春半島量產，全台獨家的熱帶水梨昨首度亮相，讓受邀品嚐的人士驚艷不已。

施昭彰表示，成功嫁接並連續收成4年，近2年產量趨於穩定，「如玉」水梨擁有甘蔗甜、蘋果香的特色，糖度在12至17度，每顆重約400公克，細緻多汁且耐儲運，一顆賣價可望達200元左右，未來將推廣給當地農民種植。