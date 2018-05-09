中共儲君孫政才 被判無期徒刑

2018-05-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國新華社報導，天津市第一中級人民法院八日一審宣判，曾被視為中共第六代接班人的前中共中央政治局委員、前重慶市委書記孫政才，因受賄罪判處無期徒刑、剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產，並對其受賄所得財物及孳息予以追繳。孫政才已認罪懺悔，當庭表示接受法院判決，不會上訴，將認真接受改造。

「受賄8億、認罪悔罪、積極退贓」

分析指出，反腐肅貪往往是中共高層權力鬥爭的工具，孫政才落馬主因是其政治野心未獲高層認可。曾被視為「儲君」的孫政才在中共去年召開第十九次全國代表大會前夕，突因涉嫌嚴重違紀遭立案審查、免除重慶市委書記等職務，十九大召開期間又被指控「陰謀篡黨奪權」。

法院判決顯示，孫政才在二○○二至二○一七年擔任北京市順義區委書記、市委常委、市委秘書長、農業部部長、吉林省委書記、中央政治局委員、重慶市委書記期間，利用職務之便，為相關單位和個人在工程中標、項目審批、企業經營及職務提拔調整等方面提供協助，單獨或夥同特定關係人非法收受他人財物，共計逾一．七億人民幣（約八億台幣）。

法院認定，孫政才上述行為已構成受賄罪，「漠視法律」、「嚴重破壞國家機關正常工作秩序，侵害國家工作人員職務行為的廉潔性，敗壞國家工作人員的聲譽」，又指「孫政才到案後主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，如實供述全部犯罪事實，認罪、悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳」。

新華社強調，孫政才在一審宣判後當庭認罪、悔罪。此前，新華社也宣稱，法院上月十二日對孫案進行公開審理時，孫當庭表示自己受到法律制裁乃咎由自取、罪有應得，自己心服口服。然而，美國之音（VOA）報導，並無任何證據顯示其為真正的「公開」庭審，當時還有一名法新社記者在試圖進入法庭採訪時，被約二十名便衣警察團團圍住長達二十幾分鐘，不准她進入。

VOA指出，孫政才和前中共高官周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚和令計劃等人，被並列為「野心家、陰謀家」，而這幾人都已被拉下馬，對他們的主要指控也都是貪污受賄。