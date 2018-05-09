白宮批中國施壓航空公司》蔡：美為自身利益 也為台仗義執言

2018-05-09

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國白宮批評中國干預美國航空公司不得將台灣列為國家，蔡英文總統在昨晚播出的電視專訪裡說，白宮發表的聲明，是從美國自己的角度來看，對台灣來講，某種程度也是仗義執言。

總統表示，白宮發表的這個聲明，是為了他們自己本身的利益，他們的商業機構，不能夠被一個外國政府以政治的壓力來干預。她認為，「今天是為了台灣的事，下一次為了誰的事呢？」

針對台美關係，總統說，就任以來我們和美方的溝通一直都非常暢順，困難的議題都逐漸找到管道做有效溝通，另方面，美國的國會、美國的行政部門對台灣都非常支持，也讓美國與台灣現在是一個好的關係，後續怎樣強化雙方的實質關係，這是大家都要做的功課。

總統並舉包括ＡＩＴ新大樓的啟用，訪台官員的層級，或是台灣旅行法裡的雙方交流層次等問題，都是有意義的，但更重要的是，在實質面怎麼去強化，朝有利的關係發展，不論是在經濟、安全等很多事物上，都可以找出對雙方有利的合作基礎。

總統說，或許大家會覺得政府都只處理美國的事情，其實不然，我們對其他國家都採取一樣態度，只要能夠相互有利就合作，只要是發生了衝突或競爭態勢，就好好的坐下來溝通，去尋找一個雙方都可以相互包容的情境，不論對日本、對歐盟、甚至對中國大陸、對東南亞國家都同樣適用。

美中貿易戰 可能改變國際貿易生態

談到美中貿易大戰，蔡總統說，兩個貿易國家相互在貿易上對戰，很可能改變國際貿易生態與法則會出現過去沒見過的情況，因應這可能出現的變局，包括公平性問題、智慧財產權問題、雙邊貿易平衡問題、國家安全問題，在自由貿易體系裡面出現的這些問題，都是要特別著墨去處理的問題，做為以自由貿易為基礎的布局。

在新南向政策方面，蔡總統說，這將會是下一個世代成長速度最快的地方，因為這個區域的人口是比較年輕的，既有人口紅利，社會與經濟發展也已經到了一定的程度，與我們相輔相成，這種互補性其實是很高的。

蔡總統認為，現在台灣進入東南亞市場，就等同於當時切入中國大陸經濟正在起飛的時候，現在東南亞的情況，比當初進入大陸還更好。