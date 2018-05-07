你拔樁 我消毒 蘇、侯過招

2018-05-07

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長提名人蘇貞昌近日密集拜訪老朋友，國民黨提名人侯友宜昨被媒體詢問是否擔心「被拔樁」？侯自信地說，大家都有好朋友及共同的朋友，「我的好朋友一定會支持我！」蘇貞昌對此則意有所指地表示，好朋友不是一天、也不是選舉才來，越久越好還要多聯絡。

侯嗆︰好朋友一定支持我

侯友宜昨天與市長朱立倫到土城區三元宮參加三官大帝、媽祖遶境活動，朱立倫幫侯友宜拉票說，當選後要來還願，現場民眾熱情高呼「凍蒜」；蘇貞昌昨天則到中和區參加客族會會員大會，他用客家話與客籍人士拉近距離，現場同樣高呼「凍蒜」，氣氛熱烈。

蘇貞昌近日密集到中和區拜會老朋友，包括無黨籍里長或藍營人士，由於中永和被視為藍營票倉，媒體昨問他是否「拔樁」？蘇回應說，擔任縣長時推動雙和醫院的移山工程、處理中和淹水等問題，當時做很多事且不分黨派，因此有許多好朋友，新北市民水準高，會做事的人才能為新北市帶來希望，市民會作智慧的決定。

蘇諷︰好友不是選舉才找

蘇貞昌說，近日起將結合黨籍立委、市議員及市議員參選人，在各區舉辦說明會。

媒體昨也詢問侯友宜是否擔心「被拔樁」？侯表示，大家都是好朋友，朋友也有交集，選舉無法區分誰是誰的朋友，跑行程的過程中，「有些朋友自然而然碰在一塊，這是很自然的」，「我去拜訪時也都受到熱情歡迎」。

對於蘇將與黨籍民代聯合舉辦地方說明會，侯友宜表示，他已參加多場地方說明會，和議員、里長緊密互動，未來會繼續舉辦，和議員、里長攜手並肩作戰。