新北市長選戰》蘇貞昌：選會做事的人 才重要

2018-05-06

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天化身「叫賣哥」，陪同屏東縣長潘孟安到淡水捷運站促銷屏東家鄉的落山風洋蔥，獲得民眾熱烈迴響；對於藍營昨天在新北市上演大團結，蘇貞昌調侃，「每次注意觀察，在大叫團結的時候，常常後面都有不團結的因素，才需要這樣努力。」

深澳電廠議題 堅持安全沒污染

蘇貞昌昨天在淡水連跑三站行程，先到瀚邦國際慈善基金會為弱勢家庭的學子頒發獎學金，再到淡水福佑宮參拜媽祖、恭迎媽祖上轎遶境，隨後促銷屏東家鄉的落山風洋蔥，所到之處都獲得許多民眾熱情歡迎。他在福佑宮再以自己的「電火球」光頭打趣，指為現場增加不少光彩，引來民眾笑聲。

對於國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫昨天陪同黨籍新北市長參選人侯友宜拜會前台北縣長周錫瑋，蘇貞昌受訪時除了調侃藍營的團結「後面都有不團結的因素」。他也表示，最重要的是誰能為新北市做事？市民想要新北未來如何發展？要選怎麼樣會做事的人出來為市民服務？才是選舉最重要的意義。

另外，對於民進黨立委高志鵬公開表態反對深澳電廠，外界解讀為黨內派系鬥爭。蘇貞昌回應，民代反映民意很正常，他相信民進黨政府負責任、有遠見，會周全顧及國家發展、人民生活跟環境永續。蘇並重申，他堅持「安全、沒污染」，如果沒安全、有污染，絕對會嚴格把關，不會讓它過關。