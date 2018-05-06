綠營仍是盟友？柯文哲：儘量爭取善意

2018-05-06

〔記者黃建豪／台北報導〕年底台北市長選戰，民進黨傾向不禮讓現任市長柯文哲，對於是否還認為綠營是盟友？柯昨天稱從盟友到絕對的敵人，中間還是要有很關鍵的「光譜」；至於是否仍自稱「墨綠」？柯則強調，「比藍綠更重要的是黑白、比統獨更重要的是是非」。

柯文哲昨天被問及民進黨將不再禮讓時重申，他每天聽到的都不一樣，所以他還是一樣，每天把自己的事情做好就好。

媒體追問，認為綠營還是盟友嗎？柯文哲回應，其實盟友很多種，不要幻想人家百分之百支持你，從盟友到絕對的敵人，中間還是要有很關鍵的光譜，所以盡量爭取善意。

日前與民進黨選對會成員見面時，民進黨秘書長洪耀福有沒有事前告知不禮讓？柯文哲說，沒有啦，當時只是交換一下意見，他們有他們的考量，「我跟他們說，我都尊重你們。」柯也否認當時有交換條件。

被問及民進黨議員高嘉瑜曾說「若不禮讓柯文哲，綠營恐流失淺綠選票」，柯文哲忍不住抱怨，「唉唷，沒有其他題目可以問嗎？這也是國家的問題，好像除了選舉，沒有其他事可以做。」

媒體問及，是不是因為對管中閔事件的發言惹怒民進黨？柯文哲才說，他也知道在談合作期間，應該要怎樣做，但他還是覺得該講還是要講，這就是外科醫生的務實個性。他發現，人在第一次講的話最接近事實，所以他當時就說過，讓管中閔上去會有爭議，但不上去併發症更高，難道不是這樣嗎？