婦聯會「錢」進馬英九的基金會

2018-05-05

季風基金會受贈一千二百萬 去年解散

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕行政院黨產會追查婦聯會近十年捐贈金流發現，婦聯會曾捐贈一千二百萬元給季風文教基金會、一千一百萬元捐給前總統馬英九成立的新台灣人文教基金會。去年季風基金會清算解散後，三一七二萬元賸餘財產全移交給新台灣人文教基金會；季風基金會最後一任董事長林德瑞，現在則是新台灣人文教基金會董事。

據黨產會調查，季風文教基金會由遠東集團、裕隆集團、福竑公司等共同捐助，第一屆董事長謝孟雄，其父為前副總統謝東閔，謝孟雄妻子林澄枝是國民黨前副主席，並擔任過婦聯會常委。婦聯會自二○一三年至二○一五年，共捐款一千二百萬元給季風基金會。

清算財產三千多萬 轉新台灣人基金會

據了解，季風基金會前執行長郭壽旺，擔任過國民黨國發院院長，深受馬金賞識的國民黨前副秘書長兼行管會主委林德瑞，則在二○一六年接下季風基金會董座，但基金會去年向法院聲請清算完結，並依捐助章程規定，決議將賸餘財產三一七二萬一八八元及筆電、印表機，均移交給新台灣人文教基金會。

季風董事長 曾當過國民黨行管會主委

「他們決議捐給誰就捐給誰！」黨產會委員指出，今年二月認定婦聯會為國民黨的附隨組織，婦聯會近十年有六．一七億元流向國民黨及其基金會，婦聯會各捐上千萬元給季風、新台灣人文教基金會，季風解散又把財產移交給新台灣人文教基金會，季風董事長更當過國民黨行管會主委，黨產會將持續調查婦聯會金流。

對此，前季風文教基金會董事長林德瑞昨日回應，一切合乎法令規定，而且兩基金會性質相符，可以繼續推動季風最初設置的宗旨。

林德瑞指出，季風過去是以培養台灣青年對於公共事務的關心為宗旨，根據教育部同意的該基金會捐助章程規定，如果解散，可由董事會決議將基金轉捐贈相同性質的文教基金會，因此董事會決議捐贈給新台灣人文教基金會。

林德瑞說，目前他已轉任新台灣人文教基金會董事，繼續培養青年人對於台灣公共事務的關心。