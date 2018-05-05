高喊大學自主／政黨不宜介入? 藍營大咖都來了！

2018-05-05

〔記者施曉光、鄭鴻達、李欣芳、王駿杰、吳柏軒、簡惠茹、林曉雲、蘇芳禾／綜合報導〕挺管的台大自主聯盟、台大EMBA等單位，昨在校內舉辦「新五四運動」，現場集結約三千人，歲數多逾中年，參加者不少是插花民眾。眾人先到台大傅園向前校長傅斯年獻菊花哀悼，再齊聚傅鐘，頭綁黃絲帶，高喊政治黑手退出校園、要求大學校園自主等口號。

參與新五四 插花民眾不少

雖然喊著政治退出校園，但昨天有不少前朝官員現身，前總統馬英九高喊全民挺管救台灣，要教育部長吳茂昆下台；前國民黨主席洪秀柱綁上黃絲帶，不發一語；前台北市長郝龍斌、前內政部長李鴻源、國民黨台北市長參選人丁守中等人也紛到場，使挺管活動有著濃濃政治味。

立法院國民黨團立委們昨也呼應「新五四運動」，一行人不但高喊要求大學自主，更前往教育部踢館要找吳茂昆，立委們集體進入教育部大樓後，要上樓至部長室找吳茂昆對話，一度跑錯樓，最後在無人的部長辦公室內，發表宣言、繫上黃絲帶後各自離去。

為避免被外界質疑政治介入校園活動，國民黨主席吳敦義日前在中常會上畫下「政黨不宜介入校園」的紅線，要求黨內對反「拔管」的台大師生所發起的「新五四運動」，「以校園學生為主就好」，但兩位前國民黨主席馬英九、洪秀柱昨天下午都跑到台大校園傅鐘前聲援，前者透過臉書全程直播，後者則事前在臉書上號召群眾前往。

對於馬、洪行為是否跨越黨魁紅線？國民黨發言人洪孟楷解釋，吳敦義指的是「政治力」不介入校園，要尊重「新五四運動」的學生自發性，國民黨沒有做組織動員，馬英九是台大校友，到場聲援再自然不過，洪秀柱則是認同大學自主，到現場聲援也不違悖吳敦義的裁示。

馬英九昨在台大發表簡短談話，強調是以台大校友身分表達抗議並聲援台大師生與校友，痛批教育部踐踏「大學法」中大學自治與依法行政等兩個核心價值，他請求也是台大校友的蔡英文總統指示行政院收回成命。

前校長李嗣涔上台，痛批政府比百年前的軍閥可惡，政府故意挑毛病「拔管」，簡直無法無天，呼籲所有台大乃至全國師生綁黃絲帶，表達抗議與不滿。另有台灣師範大學的部分師生加入遊行行列，昨晚九點多才散會。