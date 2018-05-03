民進黨選對會成員 逾半挺自提人選

2018-05-03

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨選對會昨討論台北市長選舉佈局，過半成員傾向黨應自提人選。選對會召集人陳明文會後表示，所有成員就如何產生台北市長人選的問題廣泛討論，最後決議「徵詢、再討論、再作結論」；包括詢問北市黨籍議員及里長意見，及徵詢黨內有意參選者意願，也會接觸台北市長柯文哲，希望五月中旬產生具體方案。

夜會柯P 告知將啟動黨內機制

不過，在選對會啟動黨內機制討論北市長人選問題前，也傳出選對會前天已經與柯文哲見過面。民進黨發言人鄭運鵬證實說，基於尊重與禮貌，黨秘書長洪耀福、選對會共同召集人林錫耀、陳明文，以及身兼選對會成員的台北市黨部主委黃承國，一日晚間前往拜會柯文哲，表達民進黨昨將對北市長選戰作討論，柯則對民進黨機制啟動和決定表達完全尊重。

據了解，選對會除向柯傳達訊息，說明在北市佈局的各種結果可能性外，雙方也有就繼續合作的可能性與前提進行意見交換。

選對會昨討論時，有過半成員傾向民進黨自提人選，包括身兼選對會委員的行政院秘書長卓榮泰、行政院發言人徐國勇、立委蘇治芬。蘇治芬說，民進黨若沒勝選可能，當然不要提人，但姚文智是可能贏的人選。黃承國也表達盼黨自提人選，「找最強人選一戰」。

另有成員在會中表達，綠營基層反彈太嚴重，民進黨若在北市不提名，雙北的綠營基本盤都可能崩盤；也有人擔心「外溢效應」，擔憂若不提名，對民進黨不滿的民眾會被時代力量吸收；更有不少成員對柯極為不滿，認為柯一再批評民進黨政府，近日在管中閔案的發言也對民進黨非常不友善。

北市長佈局 擬月中提具體方案

不過，也有成員主張保守，認為北市是否禮讓，應考慮整盤佈局。新系成員沈發惠及劉維鈞建議黨中央，應就自提或禮讓對議員及縣市長選舉影響，提出科學數據作參考；陳明文則提醒應聚焦「民進黨怎麼贏」。

黃承國會後受訪表示，他在會中是以市黨部主委身分發言，表達民進黨一定要自提人選，「沒有任何空間禮讓」。

據指出，選對會會中也提及，根據黨內近兩日所掌握各家民調顯示，民進黨支持者有近七成支持黨自提人選；台北市長柯文哲、國民黨的丁守中與民進黨的姚文智，民調分別約為卅五％、卅％、廿五％，柯仍領先。