美中談判倒數 雙方互嗆底線

2018-05-02

美擬限制中國公民參與敏感研究

中國拒絕停止補貼「製造2025」

〔駐美特派員曹郁芬、編譯盧永山／綜合報導〕美國財長努勤週四（五月三日）將率團訪問中國，展開貿易談判。美國媒體報導，中國將送出幾項禮物，包括調降進口車關稅，放寬進口電影分帳片數量配額及購買更多美國商品等；但也開出底線，停止補貼「中國製造二○二五」計畫及讓人民幣升值助美出口等幾項要求則是免談。

紐約時報報導，除了關稅，美國還可能對中國祭出其他制裁手段；因川普政府看到中國科技快速發展，加上擔心在美國的中國研究人員可能竊取智財權，正考慮嚴格限制中國公民參與美國大學與研究機構所進行的敏感研究。

白宮正在討論可能實施的方式，包括限制中國公民申請的簽證種類，或大幅增加中國公民在美國進行軍事或情報研究計畫時的相關規定；儘管還不清楚哪些計畫會受到限制，但此舉將限制雙方在微晶片、人工智慧、電動車等領域的合作。

白宮週一宣布，訪中團成員除了努勤外，還包括商務部長羅斯、貿易代表萊席爾、國家經濟委員會主席庫德洛、白宮國家貿易委員會主任納瓦洛、負責川普國際經濟事務的副助理艾森史坦特，以及美駐中國大使布蘭斯塔德等七人。

華府消息人士表示，這個龐大代表團同時包括鷹派與鴿派的經貿官員，這也代表川普政府對於如何解決與中國的經貿摩擦尚未取得內部共識。

華爾街日報報導，面對美國這個大陣仗代表團，中國將高規格接待，除了中國國家主席習近平將親自會晤，中國國家副主席王岐山、國務院副總理劉鶴都會接見代表團；中國也將開出讓步條件，包括調降進口汽車廿五％的關稅稅率、 放寬中國對進口電影分帳片數量配額，購買更多美國商品來縮小美中貿易逆差，並提議協商中美自由貿易協定。

順差降千億美元 中國︰免談

但中國也定有底線，將拒絕美國政府的幾項重要要求，包括將對美國每年三七五○億美元的貿易順差降低一千億美元；不會停止對「中國製造二○二五」計畫高達三千億美元補貼；中國也不會透過人民幣升值來提振美國出口。