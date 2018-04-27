反年改脫序 嚴德發呼籲冷靜

2018-04-27

〔記者曾韋禎、吳欣恬／台北報導〕反軍人年改團體「八百壯士」毆打記者、警察、包圍兒童醫院等脫序暴力行為引發眾怒，國防部長嚴德發昨在立法院受訪時，嚴厲譴責這種暴力不理性行為，希望大家冷靜、理性溝通；退撫會主委邱國正也說，這對社會觀感是負面的，也無助整體工作的推動，非常遺憾。

邱國正：溝通沒有停過

立法院外交及國防委員會昨原定就行政院版軍人年改草案進行詢答，但因國民黨團強烈杯葛，民進黨團決定先散會，給雙方一個冷靜的空間。民進黨團總召柯建銘表示，這只比預定的時程晚一、兩天，國民黨應思考到底要提出版本面對改革，還是擁護一毛都不砍。

國防部長嚴德發表示，精算報告與財務分析都會送給立委參考，「五十五加二」是協商後最好版本，現役十四萬餘人都受到照顧；國防部與退輔會已和退伍軍人團體、現役官兵、府院、立委都做了溝通，現役軍人多能接受。

退輔會主委邱國正說，他二月到任後的溝通都沒停過，不管是八百壯士的帳篷內外、會議場所、公開或私下，不只碰面，電話也沒停過；既然有不愉快的事情發生，代表他的努力不夠，還要持續努力。他坦言，要讓一個反彈都沒有並不容易，但已有目標，總要完成，平和落幕。

王定宇也透露，六位減少額度逾五萬元的一級上將，副總統陳建仁已一一溝通，郝柏村經由兒子郝龍斌轉達，六人都同意，非常感激他們的軍人武德。他表示，自己不便代表這六人發表意見，只能引述海軍司令黃曙光的話，「都已經當到上將，對於改革不用考慮到他們的想法。」

蔡英文：傷害國軍形象

總統蔡英文昨天受訪時也嚴肅表示，對於反軍人年改活動中有人使用暴力，做為三軍統帥，此事傷害國軍整體形象，她覺得很遺憾、痛心。她也說，警方、司法會嚴肅處理。政府對於現役的、退役的軍人都會不遺餘力的照顧，讓他們的權益能得到適當的保障。