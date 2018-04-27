傳媒工會譴責暴力 反年改又鬧場

2018-04-27

嗆媒體：不要再傷害我們！

〔記者鄭鴻達、劉力仁／台北報導〕針對多名記者在退伍軍人團體抗議年改行動中遭受暴力攻擊，全國傳播媒體產業工會昨召開記者會譴責暴力，要求尊重媒體採訪權，但記者會一開始，數名疑似反年改陳抗者闖入，大罵「爛媒體！」控訴媒體將他們形塑為暴民，卻不報導八百壯士所受的傷害，還說「不要再傷害我們！」最後被警方柔性勸離。

根據警方最新統計，前天共有十四名記者因遭陳抗者攻擊而受傷，並且有十三人決定提出告訴。

記者有人腦震盪、顱內出血

但全傳媒統計及昨日在記者會現場的媒體回報，受傷人數不只向警方報案的十四人，包括《今日新聞》、《民報》、《蘋果日報》、《壹電視》、《ETtoday》、《寰宇》、《民視》、《上報》、《三立新聞網》、《中央社》、《中國時報》、《中天》、《三立》、《TVBS》、《中視》等媒體的廿一名記者，都在前天採訪時受傷，或遭搶奪、毀損採訪器材等，最嚴重者有腦震盪、顱內出血等傷勢。

全傳媒昨在立法院外召開記者會，但開始前，數名疑為反年改的中老年男性、女子闖入，怒嗆「爛媒體！從不正面報導，國家都敗在這些媒體！」批媒體報導他們為暴民，卻不報導八百壯士所受的傷害。嗆聲者在警方勸導下，悻悻然離去。

民報記者鍾孟軒還原現場表示，當陳抗者聽到「夜襲」暗號後，群起朝警方衝撞，攝影記者忙著拍照，卻被遮擋鏡頭，他被胡椒噴霧噴臉、記者證被搶走，多人還將他的頭壓在地上搶奪相機，導致手、腳挫傷、手指流血。

全傳媒理事鄭雅慧呼籲媒體老闆向攻擊者提告，勿讓財損轉嫁到記者身上，並確保受傷的記者都能拿到職災門診單及醫藥費；也請陳抗者尊重媒體採訪權，不應恣意妄為打壓記者。

記協等團體促警確保採訪安全

台灣新聞記者協會、臺北市新聞從業人員職業工會及公民參與媒體改造聯盟等傳媒團體昨天也發表聯合聲明，要求警方儘速將施暴者繩之以法，確保採訪工作者人身安全。

聲明指出，國際新聞記者聯盟秘書長Anthony Bellanger稍早來信詢問有關受傷記者的消息。台灣記協也鼓勵各媒體機構責成法務人員，主動協助受傷員工尋求救濟，記協也將視需求以「記者保護基金」支應會員發起賠償訴訟。