動粗後 吳斯懷要組糾察隊

2018-04-26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「八百壯士」等反年改群眾昨衝撞立法院，攻擊媒體記者，追打落單員警，立法院國民黨團總召林德福等七位國民黨立委昨晚和八百壯士副指揮官兼發言人吳斯懷召開記者會，吳向媒體致歉說，媒體需要空間，有機會公平報導、如實呈現。他說，從今而後，將編組糾察隊，確保所有媒體安全，確保媒體採訪自由。

出席記者會的國民黨立委有林德福、賴士葆、廖國棟、黃昭順、費鴻泰、曾銘宗、李彥秀七人。

吳斯懷表示，「八百壯士」等團體會發動抗爭，是因民進黨政府毫不溝通，欲強行通過年金改革，造成軍公教反彈，尤其昨日軍人為主的陳抗，群情激昂，是他們須承認的現實狀況。他也從媒體得知，部分人士對媒體動粗之事，因此他要向媒體、國人致歉，「我們不希望發生這種事」，會盡全力維護記者採訪自由。

吳斯懷也表示，他多次呼籲民眾「絕對不能動警察」，也呼籲政府、警方不要過度執法。他也說，退伍軍人捍衛國家、憲法、民主自由，被政府逼到牆角，用這種方式抗爭，造成一百多人受傷，「這筆帳到底要向誰去算？真的有必要嗎？真的把我們當暴民嗎？」

李彥秀則表示，希望民進黨花更多思考處理年改，「有必要急於一時，在五月初就決定送出委員會嗎？一定要在六月中照民進黨時間出立法院嗎？」希望政府減少社會衝突和對立，凝聚國人向心力，要如何解決這個問題，請民進黨政府拿出智慧來。