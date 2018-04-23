民進黨前派系大老：不管提不提名 決定投丁守中

2018-04-23

〔記者邱燕玲／台北報導〕對於台北市長選戰，不具名的民進黨前操盤手、對選戰有精準分析的前派系大老昨受訪表示，「不管民進黨提不提名，我都已決定投給國民黨的丁守中！」他認為民進黨處理柯文哲的最好時機已過，支持者的投票行為已經決定，「黨中央其實也不用煩惱北市選舉了，反而應該煩惱支持者會怎樣幹譙他們！」

黨中央該煩惱支持者會怎樣幹譙

這位曾經操盤過民進黨大大小小戰役、打贏多場重要選戰的前派系大老日前曾私下表示，「如果民進黨在北市不提人選、要禮讓給柯文哲，我就考慮投給丁守中」，他並說「這將是我人生第一次投給國民黨！」

這位大老昨接受本報進一步訪問時坦言，「不管民進黨提不提名，我都已決定投給丁守中了」，因為黨中央的最後決定對選戰已無影響，「搞成這樣意義已不大了」。

他分析，如果民進黨不提名，支持者最多的是投廢票；如果提名，也許有些會投給民進黨的提名人選，但也影響不大，且喜歡柯文哲的支持者還是會投給柯，因此黨中央不論做出什麼決定，對民進黨支持者的投票行為已無影響、沒有太大差別，「會有影響的是支持者對黨中央的看法」，不喜歡柯Ｐ的支持者會透過投票來表達不爽。

大老認為，民進黨基層早就因柯Ｐ而分裂了，但「幹嘛要創造這樣的機會給柯Ｐ？」「民進黨在北市選輸是應該的，原本就是這樣，應要認清這個事實」、「在北市重要的不是勝選，而是鞏固支持者、讓支持者不要亂跑」；他同時認為柯Ｐ沒有什麼外溢效應，「影響只限北市」。

外界評估若民進黨不提人選，可能會讓民進黨北市議員掉幾席，大老指出，其實議員席次「掉幾席是必然的」，因為上次選舉是「超出常理的好」，所以這次只是「回歸正常」，且不只北市，其他縣市議員的狀況也是如此，也會掉幾席；民進黨反倒是要擔心二○二○年的總統與立委選舉，因為這兩場選舉時間很接近，「支持者的不爽情緒會不會延續到二○二○」，可能需要注意。

對於部分高層認為北市終極目標就是「不能讓國民黨當選」，大老反問，「為了不讓國民黨當選而搞成民進黨分裂，這樣是好的嗎？」至於有些人擔心若不禮讓柯Ｐ，柯就會與民進黨角逐二○二○總統選舉，他說，「這是對自己沒信心，民進黨上次大選贏對手三百萬票耶」；不過反正基層態度已定，黨中央對選舉也不必煩惱了，反而應該思考如何化解基層的怨氣。