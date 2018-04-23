姚籲黨速自提北市長人選

2018-04-23

〔記者彭琬馨、郭安家／台北報導〕有意爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智昨舉辦「四二二機蛋大遊行」，主辦單位宣稱遊行最高人數達三萬人。姚文智表示，遊行人數超出預期，「爆棚十分嚴重」，代表大家不願再支持背離台灣價值的市長，呼籲民進黨應盡速自提候選人。

「遊行人數超出預期」

同樣宣布參選北市長的前副總統呂秀蓮中途加入遊行，呂上台致詞時表示，中國對台灣越來越侵門踏戶，不僅台北市內五星旗飄揚，就連立法院前也驚見習近平照片；台北市是台灣的山海關，如果沒守住可能會「引清兵入關」，呼籲民眾支持自己或姚文智，別再支持柯文哲。

呂秀蓮說，她與姚文智在前線作戰，黨中央卻有人一天到晚扯後腿，要求民進黨禮讓柯Ｐ，否則民進黨在台北市會變成第三名，讓她覺得很「嚥氣」（怨嘆、厭煩）；呂秀蓮並當場呼籲，五月二日國民黨決定台北市長人選時，號召民眾到民進黨中央「送元氣」，向黨中央表達「打敗柯Ｐ拚第一」的訴求。

民進黨北市議會黨團總召李慶鋒表示，民進黨中央執政，自提市長參選人理所當然；四年前民進黨還與柯文哲理念相近，如今議員支持柯，就被說推倒藍綠高牆，議員監督、批評柯，就被說在抹紅、抹黑，還挨批「垃圾不分藍綠」，這是民主價值？

北市議員王世堅說，柯文哲說「兩岸一家親、兩岸床頭吵床尾和」，但是選市長不是做電視節目「我愛紅娘主持人」；他並批柯處理五大案，卻和五大財團做好友，五大財團反成柯的金主，柯「亂說亂做、反背台灣、豪洨、膨風」。