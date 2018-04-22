美人權報告 批中國司法不獨立

2018-04-22

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十日報導〕美國國務院今天公布二○一七年年度人權報告，並在有關中國的報告中，提及台灣非政府組織工作者李明哲，在中國被捕並被判刑事件。人權報告肯定台灣尊重言論自由，獨立媒體活躍，不過也一如既往關切台灣外籍勞工的人權。

肯定台灣尊重言論自由

美國務院報告指出，台灣支持民主的活躍人士李明哲，去年九月遭中國以「煽動顛覆國家政權罪」起訴，主要依據他與中國人權活躍人士的簡訊與談話內容。法院審理期間播放了李明哲無異議認罪的短片。

李明哲的妻子則告訴記者，她的丈夫是在「脅迫」下做了這些聲明，中國政府讓她丈夫被認罪。報告中還說，中國沒有司法獨立，法官是中共指派，中共禁止大學教授在學校教授司法獨立。

關切李明哲被認罪判刑

報告說，中國政府要負責的重要人權問題包括：沒有合法程序地處決，法外的被失蹤，包括跨國境的被失蹤；對人犯用刑或強迫自白；非法拘留或軟禁等。以打擊恐怖主義或極權之名，打壓和平表達政治與宗教觀點的人。共產黨也濫用司法制度來調查和起訴涉貪官員。

有關台灣部分，報告表示，在台灣約六十萬的外籍勞工仍容易遭受剝削，即使政府有相關法規，但外勞擔心失去工作並被驅逐出境，多半不願主動通報雇主的虐待行為。

被失蹤、軟禁…中國問題多

報告雖肯定台灣尊重言論自由，但媒體所有權集中也影響新聞自由。部分學者與媒體人士指出，因為政治與在中國投資的考量，有媒體會自我審查發布對中國有利的新聞。

報告指出，台灣工會的密度只有五．八％，遠低於已開發國家。台灣法律禁止強制勞動，也有處罰細則，但因為法院多半輕判，嚇阻作用並 不大。

報告說，台灣女性的參政率高，但女性在職場的升職率比男性低，平均薪資約為男性的八成。勞動部在二○一六年發布的一項報告也顯示，約三．五％女性在職場上曾遭受性騷擾，但八成案件並未通報。