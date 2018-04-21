屏嘉縣長選戰 國民黨徵召蘇清泉、吳育仁

2018-04-21

〔記者施曉光、林宜樟、李立法／綜合報導〕國民黨中央提名協調小組昨日針對屏東縣長選舉提名進行協調，最後確定徵召前不分區立委蘇清泉參選，國民黨下週三中常會除將徵召蘇清泉，也會一併通過徵召前不分區立委吳育仁參選嘉義縣長。

濁水溪以南 剩南高未定

國民黨在濁水溪以南的縣市長選戰佈局，迄今通過雲林縣由不分區立委張麗善出馬，嘉義市由前市長黃敏惠回鍋，連同下週三要通過的嘉義縣與屏東縣，目前只剩下台南市與高雄市。

高雄市確定由高雄市黨部主委韓國瑜與不分區立委陳宜民以全民調一決勝負，預定五月中旬結果出爐。至於台南市方面，由於與無黨籍參選人陳子敬協調不順利，最後可能在前政務委員高思博與前台南大學校長黃秀霜之間擇一出線。

據了解，陳子敬始終認為國民黨應該禮讓，不願與高思博、黃秀霜以一階段或兩階段的民調決定人選，高、黃也參選意願強烈，因此黨內已考慮自行提名，或許三方人馬競爭下，陳子敬可以吸收對國民黨實在投不下去的部分綠營票源，至少可以打成三比三比四的局面。

蘇清泉在二○○八年立委選舉，與對手潘孟安有過對戰經驗。蘇坦承潘孟安的表現不錯，但就政黨政治立場，藍營在屏東縣一定要有人出來與潘孟安比一比，再加上前總統馬英九、國民黨主席吳敦義一再勸進，才決定出馬。

蘇清泉說，屏東縣是藍營非常艱困的地方，只能全力以赴，但他絕不會做攻擊文宣揭人隱私，只談理念與抱負，先把基本盤固住，再往上加分。

尋求連任的民進黨潘孟安透過縣府發言人黃建嘉表示，尊重國民黨的決定，希望能回歸選舉的本質，進行一場乾淨且有品質的君子之爭。民進黨屏東縣黨部主委李清聖表示，民進黨對潘孟安連任充滿信心，希望國民黨能秉持公平競爭的原則，共同樹立良好選風。

吳育仁則指出，國民黨目前最低迷、「四大皆空」，身為黨員，他有使命感，想做一些不一樣的事，如果嘉義縣能獲勝，指標性的意義就非常大。

吳育仁說，他會用雙腳踏遍所有鄉鎮市，喚醒民眾意識，民進黨在嘉義縣執政十八年，至今仍是最貧窮、人口老化最嚴重、家戶所得最低的縣市，希望縣民給學者出身的他一次機會，讓嘉義縣變得不一樣。

代表民進黨參選的前農委會副主委翁章梁回應說，對國民黨推出的任何人選，抱持尊重及樂見其成的態度。他對自己和團隊有信心，會持續按照既定行程，爭取更多鄉親認同，全力以赴。