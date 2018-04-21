台北市長選戰》姚文智「TAIWAN TAIPEI」Ｔ恤 藍委也愛穿

2018-04-21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨是否自提台北市長人選狀況未明，有意爭取民進黨提名的立委姚文智明將舉行「機蛋大遊行」，從松山機場走到大巨蛋，希望凸顯台北市兩大問題。姚文智昨在立院召開記者會，邀大家明天一起「站出來，跟柯文哲說bye bye」。民進黨團所有立委都穿上姚文智的「TAIWAN TAIPEI」、「國家首都」螢光綠戰袍相挺，連國民黨立委陳超明都穿上這件Ｔ恤，友情聲援。

明遊行造勢 爭取提名

機蛋大遊行將於二十二日下午一時三十分在民權公園集合，沿著光復北路遊行到大巨蛋、國父紀念館，姚文智當天也會在國父紀念館廣場演講。

黨內人士認為，大遊行對姚文智非常關鍵，如果人數夠多，可以讓黨中央看到一定動員能力，那麼在基層普遍對柯文哲反感的狀況下，確實有一搏機會，但如果人數不足，姚未來獲得黨提名的機會自然也就不高。

姚文智說，遊行分為四大隊，包括「國家首都新市長」、「夢想城市嘉年華」、「眾神護台北」、「幸福台北好生活」。當天會有很多藝文團體參加，遊行主張雖然嚴肅，但大家可以參加嘉年華會的心情站出來，表達對這個國家、城市的主張。

民進黨立委昨集體換上姚文智的螢光綠戰袍，本來要一起出席記者會力挺，但碰上軍人年改表決大戰，只好作罷。

姚文智解釋，Ｔ恤的靈感來自於歸化台灣的職籃選手戴維斯，他之前換下「Chinese Taipei」的制服，換上「Taiwan Taipei」，台北未來也應真正成為國家首都，這場遊行是為了翻轉台北、台灣價值、國家首都而走；對於背離台灣價值、國家定位、首都定位的台北市長柯文哲，要跟他說「掰掰」。