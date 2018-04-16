賴揆重申務實台獨「不必再宣布獨立」

2018-04-16

提出3個務實、6個工作方向

〔記者李欣芳／花蓮報導〕行政院長賴清德曾在立法院總質詢時坦言自己是「務實的台獨工作者」，賴揆昨表示，他所謂台獨工作者的務實，具體展現在三個方面。首先，台灣是一個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立；其次，台灣前途只有兩千三百萬人可決定，其他人不行；第三，他接任行政院長率領行政團隊，建設國家、發展經濟、壯大台灣，讓國人選擇台灣、支持台灣，這就是務實的地方。

花蓮二月強震衝擊當地觀光業，賴揆在週末假日參訪花蓮，以行動力挺花蓮觀光，他昨與隨行媒體舉行早餐會，對於「務實的台獨工作者」論述，提出「三個務實、六個工作方向」。賴強調，他把話講清楚，就是要避免被刻意引申或產生誤會。

強調台灣已是主權獨立的國家

賴揆指出，他的具體工作內容有六個方向：一是捍衛國家的主權；二是維護台灣自由民主人權的生活方式；三是捍衛國人決定自己前途的選擇權利；四是發展經濟、壯大台灣，讓國人安居樂業；五是自信展開兩岸交流，求同存異，藉由交流增進彼此的了解、理解、諒解與和解，維持兩岸和平發展；六是台灣身為國際的一員，應與日本、韓國、美國等國家，共同維護亞太區域的和平安全。

由於中國官媒曾宣稱，共軍十八日將在台灣海峽舉行實彈射擊演習，是警告賴清德的「台獨工作者」，媒體詢問一再提到「台獨工作者」的說法，是否是對中國的挑釁？賴清德說，過去他在立法院回答自己是「務實台獨工作者」，都是應立委質詢，並不是施政報告中的內容。

兩岸維持現狀與政府立場一致

賴揆強調，他的台獨主張，從過去競選國代時開始，一直都是如此，這是他的長期主張。不過，賴揆稍晚也補充說明，在兩岸政策上，政府的立場一致，就是「維持現狀」。