2018-04-16

記者邱燕玲／特稿

民進黨以迅雷不及掩耳的速度完成新北市長人選佈局後，接下來就是重頭戲台北市長選舉了。與柯文哲究竟是分是合，執政黨決定先聽取基層意見，但基層意見其實早已清楚，就是「不求勝選，與柯文哲切割」，和小英的勝選考量不同；高層最後做出的決定是否如基層所願，還不得而知，不過，在敲定蘇貞昌征戰新北、有個像樣的領頭羊後，與柯文哲是分是合，至少有座防風林，避免直接被強風吹垮。

呂秀蓮上週要求柯文哲交代其台灣主體意識，柯回「選台北市長不需回答考總統的考卷」，部分媒體下標下成「不需回答總統的考卷」，讓人誤以為柯Ｐ嗆小英，嚇壞政媒圈，北市府立即派出發言人澄清，強調非指小英。之所以如此謹慎小心，正是因為從現在起，已進入民進黨觀察柯文哲的關鍵時刻，只要柯Ｐ稍一不慎，民進黨就可能順勢做出不與其合作的決定。

不過，柯文哲的「選台北市長不需回答考總統的考卷」，是否也代表他不打算回應民進黨對其最根本的質疑，恐怕也會影響到民進黨是否採取合作的決定。

蘇貞昌出場之後，新北市長選舉立即吸引全台目光，稍稍紓解民進黨在台北市長一役的壓力，這也正是綠營高層推蘇出馬的原因之一。未來民進黨若決定不與柯合作，蘇貞昌將肩負起「雙北母雞」的角色，除新北市外，也要照顧台北市議員選舉；若民進黨決定與柯合作，蘇貞昌也必須慎防自己的選情被綠營反柯情緒波及。與柯Ｐ合不合作，也牽動了蘇貞昌的選戰佈局。