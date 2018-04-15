新聞幕後》辭意堅定 請辭隔天已清空部長室

2018-04-15

教部次長與主秘看新聞才知

記者林曉雲／特稿

上週四潘文忠向行政院長賴清德秘密請辭獲慰留，但他心意已決，當天下午機要先通知取消所有部長會議和預定行程，包括隔天預定的管案跨部會諮詢小組會議；隔天週五，潘文忠罕見地請假不到教育部，且悄悄地交代機要人員清空部長室。

昨天行政院長賴清德證實潘文忠辭職時，正在代部長跑行程的次長和主秘們，看到新聞才知道「老闆」要走了。

潘為什麼要走？對台大失望當然是主因。管當選過程是否不符正義？學倫案是否有違學術倫理？赴中國兼職的各項檢舉事證是否正確？潘原期待台大能夠釐清管案爭議，但台大校長遴選委員會不願檢視校長遴選實質公平性爭議，反而一再強勢地要教育部買帳放行。

潘原期待第一階段門檻投票的台大校務會議，可以釐清管中閔所涉各種爭議，不料校務會議卻以技術性杯葛方式，將可以釐清爭議的提案全數擱置。而當事人管中閔神隱到極限，臉書發文和轉貼從不說明自己被質疑的事件，三個字「莫須有」就要裝沒事，如何讓想依法行政的教育部長認帳？

挺管派不理管中閔被檢舉赴中是否為事實，頻以政治動作模糊焦點，國民黨立委還揚言，要七個委員會輪番安排部長潘文忠到委員會報告，「卡潘」、「辱潘」之說甚囂塵上，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

潘文忠辭職教長，但台大校長爭議案並未落幕，今年遇選舉年，新教長如不能快刀解決爭議點，勢必遭遇更泛政治化的挑戰。如同潘文忠部長下台前最後一次在立院教委會答詢時所說：「如查明違法，將不予聘用。」不少台大教授們期待英德政府能依法行政，不能聘用就不予聘用。