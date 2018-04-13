明年爭取優先編列台語頻道預算

2018-04-13

文化部推「國家語言發展法」 提5種本土語言

〔記者凌美雪／台北報導〕本土語言面臨傳承危機，文化部長鄭麗君昨提出台灣本土語言發展報告，鄭麗君表示，我國現存本土語言類型，除原住民語、客語、台語之外，應可再含括馬祖閩東語以及台灣手語。但目前僅原住民語及客語經總統府及立法院明定為「國家語言」，為落實語言平權，文化部積極推動「國家語言發展法」通過立法，待法案通過後，文化部將爭取明年優先編列台語頻道專案預算。

原、客、台 再加馬祖閩東語及台灣手語

報告中指出，由於三○年代以來「國語」急速擴張，使本土語言面臨傳承危機，其中，台語使用區從原有三○一鄉鎮縮減為二三一個；客語使用鄉鎮從卅三個縮減至十三個，原住民語流失情形最為嚴重，三十個使用區僅剩兩個。根據UNESCO調查，台灣南島語言中已有九個語言「滅絕」，五個「極度危險」、兩個「相當危險」、一個「明顯危險」等。

為避免本土語言繼續快速流失，除將本土語言納入課綱、建置辭典及資料庫之外，客委會與原民會從保護角度出發，提出復振計畫，文化部則著力於文化存續兼顧本土語言發展。

盼本會期完成立法 台語台規模參考客語台

鄭麗君期盼「國家語言發展法」能在這個會期通過立法，文化部就有法源編列台語台預算，規模將參考客語台和原民台，將在編列明年度預算時，列為優先向行政院爭取的項目。