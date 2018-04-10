傳被點名「非習」 紫光趙偉國閃辭

2018-04-10

去年19大前後 集團很多審批案就慢下來

〔記者洪友芳、高嘉和／綜合報導〕在紫光集團第二號人物、聯席總裁李力游於三月底閃辭後，集團董事長趙偉國週日暗夜請辭兩公司董座，在兩岸半導體圈引發話題。常跑中國的竹科業者分析，去年中共十九大前後，紫光集團很多審批案已慢下來，當地半導體圈傳出趙偉國因「非習核心」、且言論爭議大，已被換掉「半導體代表人」的角色；但某封測業高層認為，也可能是習政權希望趙專心於長江存儲的「記憶體國家隊」，不要再無事生波。

難舞弄「清華幫」招牌

趙偉國閃辭紫光股份、紫光國芯兩事業董事長及董事職務後，週日深夜起在朋友圈連續發文，「永遠和紫光同在」、「紫光集團旗下上市公司之一」、「我的崗位在紫光集團」等，但也難杜外界各種猜測。

竹科業者分析，紫光集團有四大事業，趙閃辭其中兩個董座及董事，絕非「工作太忙」可釋疑。其中的紫光股份可說是集團「起家厝」，前身是清華大學科技開發總公司，就因有這塊「清華幫」招牌，趙才能在市場呼風喚雨；另紫光國芯前身為同方國芯，二○一五年曾申請現增八百億人民幣（約三千八百億台幣），募資擬收購台灣三家封測業及擴大半導體投資，雖最後失敗撤回，但紫光國芯絕對是集團重要資金窗口。

不再握有集團資金窗口

一家封測業高層也說，持股長江存儲五十一％股權的紫光國芯，去年中一度擬透過增資收購半導體「大基金」及湖北政府的四十九％官方持股，但最後終止收購；明明是記憶體國家隊、竟卡在官方整頓融資而作罷，會不會有些怪怪的？

一位任職紫光集團的台幹指出，中國前國家主席胡錦濤之子胡海峰，曾與趙偉國是同方集團同事，胡海峰在二○○八年升任清華控股黨委書記，趙在隔年取得紫光經營權，難免被懷疑與胡關係密切、是非習核心，「在中國科技界是路人皆知」；且紫光當年與另一家國企浦東科技爭搶收購銳迪科，未取得發改委的資金批准「路條」，就透過海外公司收購，也得罪了中央；因此可研判在習政權眼中，趙偉國恐非「中國半導體代表人」的適當人選。