追思鄭南榕 蔡︰轉型正義未完成

2018-04-08

〔記者俞肇福／新北報導〕四月七日是「言論自由日」，蔡英文總統昨出席「鄭南榕殉道廿九週年追思紀念會」時強調，真相是轉型正義一切工作的根本；正視過去，才能修復傷痕，真相大白，和解的腳步才能邁開。

鄭南榕追思紀念會昨天在新北市金寶山「鄭南榕自由之翼紀念墓園」舉行，包括總統蔡英文、行政院長賴清德、高雄市長陳菊、鄭南榕遺孀葉菊蘭等人與會。

鄭南榕創辦「自由時代週刊」倡議「百分之百的言論自由」，一九八九年四月七日，鄭南榕自焚殉道，他的主張因而獲得社會廣泛回響。

蔡英文致詞時表示，從去年開始，四月七日是台灣的「言論自由日」。台灣能不能成為一個自由的國家，是鄭南榕在世時最關心的一件事，今年一月，自由之家公布評比，台灣的自由度又比去年進步，已經來到九十三分，我們現在是世界上最自由的國家之一，鄭南榕應該感到非常欣慰。全世界提到台灣都聯想到民主，但還有一項沒有完成，那就是轉型正義。

公開政治檔案落實決心

蔡英文說，真相是轉型正義的根本基礎。去年上半年，為了讓政治檔案更容易被應用，國發會檔案局啟動了編碼計畫；檔案局今年展開了政治檔案大規模徵集，軍情局也主動整理出保密局時期的檔案目錄，前身是警備總部的後備司令部，也開放了檔案庫房，許多政治檔案總算重見天日，這些也代表了政府落實轉型正義的決心。

由促轉會調查還原真相

總統提到她上個月到軍情局去視察，軍情局說，過去為了維護國家安全，防止敵人滲透，做了必要的工作，但是對於所造成的冤假錯案，會用開放的態度來面對，這就是一種轉型正義。她表示，即將掛牌的「促進轉型正義委員會」，將會帶領整個社會共同來還原真相、釐清責任、邁向和解，未來第一項任務，就是要完成威權時期的真相調查。

蔡英文演講過程中，坐在來賓席的反大觀社區拆遷自救會成員突然舉黃色布條大喊「反迫遷，護大觀」，引發騷動，被維安人員帶走。