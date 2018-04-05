港股臉綠 美股開盤大跌

2018-04-05

日股收紅 歐股震盪

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）於台灣時間昨清晨公告「三○一制裁」初步清單後，昨亞股反應不一，日股收紅、韓股小跌，但與中國關係緊密的港股一路走跌，終場大跌六六一點、跌幅二．一九％；在中國商務部下午宣布「同等規模」對美報復清單後，歐股全數臉綠，美股道瓊昨開盤就大跌四三○點。

根據港媒報導，每年美中貿易約七％至九％貨品經過香港轉口，而去年經香港轉口的中美貿易額達三千五百億港元，佔香港與美國貿易額的六十五％，若中美貿易戰惡化，絕對造成香港金融市場動盪；香港已考慮透過世界貿易組織（ＷＴＯ）的爭端解決機制提出申訴。

港股昨以小跌開出，隨著中國商務部在上午十時針對原產於美國的進口單丁醚祭出最高七十五％反傾銷稅率後，跌幅加大；中國商務部下午公布將以同等規模課稅行動報復美國，港股收在最低的兩萬九五一八點、大跌六六一點。

日、韓反應較淡定，日經中文網僅以一則「美國發布制裁關稅草案，中國要採取同力度措施」報導置於首頁；南韓朝鮮日報幾乎都聚焦在南北韓議題，鮮少見到美中互開報復清單等新聞。

歐股週三開盤全數下跌，德股一度重挫百餘點，但隨後跌幅收斂，到台北時間昨晚十一時，德國下跌約七十點、○．六％，法股下跌約二十七點、○．五一％。美股期指重挫近二％，導致美股開盤一度重挫四三○餘點，隨後跌幅收斂震盪，到台北時間晚間十一點，約下挫二百四十點、一％。