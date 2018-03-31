遠航變資產股 向自家董買26億房地

2018-03-31

〔記者徐義平／台北報導〕遠東航空因將銀行借款轉借貸給集團關係企業，去年民航局連續兩季罰款。根據最新實價揭露，遠東航空一口氣向自家董事長張綱維掌控的樺富建設買進六十四戶「小坪頂」住家、一○一個車位，以及一筆登記在自己名下近六千坪土地，合計市價估逾廿六億元；遠航帳上不動產等「非流動性資產」占總資產比重將暴增到近八成，直追農林、台肥等老字號台股資產股。

購進「環遊郡」64戶101車位、近6千坪土地

根據最新實價揭露，去年十一月，遠航向樺福集團董事長張綱維個人買進新北市淡水區樹興段土地，面積高達五八○九．九六坪，總價達十九億九○九○萬元，換算每坪土地實價約卅四．二七萬元。

同集團樺富建設的小坪頂「環遊郡」案，也爆出近百筆買賣紀錄，主要是三層樓透天及六層樓華廈住宅，以透天交易比率略高；再對照地籍資料，目前透天與華廈已有六十四筆從樺富建設過戶到遠東航空名下，以實價行情一幢透天總價一千三百萬到一千四百萬元，華廈一戶平均超過五百萬元，以比率各半推估，購屋金額至少五億元。

躍社區最大戶 超過國寶的18戶

停車位交易也很驚人，同月份「環遊郡」出現一筆超高金額的車位實價揭露紀錄，買賣樓層為六層樓華廈的二樓，總價將近億元、約九六○五萬元，坪數一○八六．四三坪；原來是該筆交易紀錄包含一○一個車位，約一○二三．二九坪，光是一○一個車位總價就高達九○九○萬元，拆算一個車位價格約九十萬元；對照地籍資料，也是由樺富建設賣給遠航。

地籍資料顯示，興福寮六十六巷的「環遊郡-采迭區」，遠航已擁有六十四戶，超過國寶集團在該社區的十八戶，躍居社區最大戶；但國寶集團的十八戶皆是早年買進至今，遠航則是一口氣買進六十四戶及上百個停車位。

根據遠航董事會紀錄，遠航向樺富買進「環遊郡」住宅及停車位，理由是「作為員工宿舍、訓練所及規劃為旅遊產業使用」。

遠航去年申請撤銷「股票公開發行」，財務報告不再對外揭露。若以二○一五年底遠航揭露的資產負債表，「非流動性資產」項下的「不動產、廠房及設備」合計約七．○八億元，「投資性不動產」約五．六億元，合計占總資產比重約五十五％；在移轉「環遊郡」約廿五億元房地後，遠航持有不動產占總資產比重將大增近八成，直追農林、台肥等資產股。