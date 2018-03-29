2018-03-29

台片《強尼‧凱克》遭中國擱置

〔記者許世穎、鍾麗華／綜合報導〕台片《強尼‧凱克》本月廿三日才確定將於四月十三日在中國上映，男主角柯宇綸卻立刻被中國網軍指為「台獨藝人」引起抵制，中國的片商隨即宣布該片「因故暫緩上映」，不僅中國打壓再添一例，也讓二二八當天中國釋出的「惠台卅一項措施」，增添政治性，也極為諷刺。

中國國台辦發言人安峰山昨在媒體詢問時證實，「強」片在中國的上映「已經被擱置」。安峰山強調，中國有關主管部門已經掌握這一情況，「不會允許持台獨立場和具有台獨言行的台灣藝人參與的影片在大陸上映」。如果這些台灣藝人「認識到台獨的錯誤和危害，從思想上、行動上發生轉變，我們持歡迎態度；目前該片在大陸的上映問題已經被擱置」。

中國對台31項措施 言行不一

陸委會則表示，中國大陸對台卅一項措施才宣稱不對台灣生產的電影做數量限制，不到一個月卻已出現「言行不一」的案例，政治因素不應介入兩岸藝文影視交流。

陸委會認為，兩岸影視及文化藝術交流，有助於兩岸人民相互瞭解，希望陸方尊重文化藝術表演及自由創作發展的空間，呼籲兩岸人民應以理性、平和的態度看待兩岸交流。

《強尼‧凱克》由柯宇綸主演、侯孝賢監製、新導演黃熙執導，去年在台北電影獎拿下四項大獎，後在金馬獎奪最佳新人獎。原本預定四月十三日在中國上映。

但中國網軍質疑「台獨藝人柯宇綸電影四月十三上映，你豈能坐視？」搜出柯言論、新聞截圖等資訊，以「台獨藝人世家，現時代力量成員柯一正之子」形容柯宇綸，說他「反中、台獨、反服貿、反課綱各活動無役不與」、「在背後支援台獨急進組織時代力量不遺餘力」。

發行該片的「中國電影」北京電影發行分公司廿六日發通知，指該片「因故暫緩上映」。台灣出品方華文創說，有收到暫緩上映通知，但發行公司未對原因多做說明。