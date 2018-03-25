香田洋二：四國圍堵中國 台灣很重要

2018-03-25

〔記者曾韋禎／台北報導〕中國近年來在亞太地區擴張，日本擬結合美國、澳洲、印度進行合作，被外界解讀發起「四國圍堵」戰略。日本海上自衛隊前艦隊司令官香田洋二昨指出，在這圍堵戰略裡，台灣剛好位於南海與東海間最關鍵的接觸點，也是中國解放軍最大的障礙點。因此，美、日等國必須考慮台灣的重要性，提出有效的政策與戰略。

歐巴馬「重返亞洲」 喊假的

世界台灣人大會與台灣國家聯盟昨舉辦海內外台灣國是會議。香田洋二在演講中指出，中國國力在一九九○年代加強後，採取高壓的對外拓展，雖然美國前總統歐巴馬為此高喊「重返亞洲」，但完全缺乏執行該政策的意志。

對於美國國防部在今年初發表國家防衛戰略，首度將中國列為挑戰美國霸權的最大威脅，香田洋二認為，這明顯讓川普政權不同於歐巴馬。

他分析，中國的一帶一路不僅望向中亞與印度洋，而是想納入全世界。不過，他認為中國在地緣政治上有致命弱點，整個被封閉的海洋所包圍，讓中國海軍難以自由進出，不可能進行遠洋作戰。日本首相安倍晉三提出的美日印澳四國圍堵戰略，台灣剛好位於南海與東海間最關鍵的接觸點，就是解放軍最大的障礙點。中國若想突破，不是攻擊日本西南諸島，就是併吞台灣。中國若想在這兩個海域作戰，台灣將與美國或日本合作，因此美、日都有必要在討論四國圍堵戰略時，考慮台灣的重要性，提出有效的政策與戰略。

但香田洋二認為，台灣在裡面的角色與政策不應被公開，這對台灣而言未必是舒適的，絕非看輕台灣，而是阻止中國入侵台灣的最好戰略基礎。

習近平稱帝 董立文：全球驚醒

台灣智庫諮詢委員董立文指出，中國領導人習近平上台後，亞洲陷入四海動盪，包括黃海、東海、台海與南海；北韓發展核武表面上是針對美國，其實隱含中國崛起非但不能成為北韓安全的保證，反而成為其威脅，而須發展核武拉遠與中國的距離。南韓為了安全而部署薩德系統，卻遭中國用高壓的方式責難。

他分析，中國始終未將日本視為平等的對手，而是美國的附庸，更是中、日難以緩和的主因。中國近來更是大舉介入印度洋事務，不惜對印度重新開啟陸地爭端。但對於美國，中國施以笑臉外交，試圖麻痺美國，要美國接受中國改變現狀。不過，習近平取消任期制後，會讓全世界大夢初醒。