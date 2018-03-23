旅行業樂見 桃機擬調整航廈空間

2018-03-23

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣赴美可望促成在台境外通關，有助大增兩國空運通關便利性；過去美方曾建議我國提出申請，主責的桃園機場考量空間與經費問題一度婉拒，現今桃機公司態度轉為積極，表示若政策確定將配合辦理，擬將調整既有航廈空間以因應需求。

1至2處登機門做境外通關專用

桃機公司副總李建國表示，只要政策確定，必定配合辦理；且由於台灣飛美航班通常為晚間時段，桃機較不壅塞，若能預先入境美國，通關將可更為順暢。李建國表示，未來須調整桃機既有空間，全數三十八處登機門預估可挑選一、兩處做為境外通關專用，進行安檢、海關查驗等程序，但通關後即代表入境美國，預計必須完全隔離管制，目前尚無具體規劃。

此外，桃機第三航廈工程也見進度，桃機公司表示，第三航廈主體工程公開閱覽期已結束，預計加速於四月初公告招標、最快七月開工；不過，主體航廈原訂於一○九年完工，廠商認為原訂三十三個月的工期不足，應延長為五十至五十二個月，已重新檢討工期，最快五月底有答案。

開南大學空運管理系教授盧衍良表示，桃機可望成為空運樞紐，有助國籍航空吸引外國旅客。但現有航廈旅客量已逾設計容量，而第三航廈完工期程仍是問號，桃機恐要傷腦筋。

航空與旅行業者對境外通關均樂觀其成，強調可大幅縮減旅遊時間成本，有助美國旅遊市場發展；優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，美國海關安檢特別嚴格，通關程序可謂冗長、繁瑣，他曾經飛往洛杉磯，海關大爆滿，落地後通關，排隊整整三個小時才能出關，導致趕不上轉機航班。燦星旅遊發言人廖肇陽認為，旅客是否需更多手續費等額外成本，有待觀察。

經常赴美的旅客郭冠麟認為，美國為遏阻非法移民，會問很多問題，動輒三、四個小時才能出關，若能促成在台灣就完成境外通關，到美國就能到飯店休息調整時差，絕對是利多。