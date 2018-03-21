美亞太副助卿訪台 今與蔡總統同台

2018-03-21

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普甫簽署「台灣旅行法」，鼓勵美台官員交流全數解禁。外交部與美國在台協會（ＡＩＴ）昨宣布，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）現正訪問台灣。黃將拜會政府部門，就印太區域合作交換意見，今晚的美國商會活動上將與蔡英文總統同台。

台旅法生效 首位訪台高層官員

外交部與ＡＩＴ發布新聞稿指出，黃之瀚自昨起至二十二日訪問台灣；ＡＩＴ表示，黃訪台期間將出席台北美國商會謝年飯並致詞，也會和台灣當局討論許多對美台關係具重要性的議題。不過當被問及黃之瀚來訪是否與台旅法有關？ＡＩＴ發言人游詩雅說，此次訪問早已敲定，與台旅法並無關聯。

外交部則說，這是黃副助卿擔任現職以來首度訪台，除出席美國商會謝年飯，也將拜會政府相關部門，實地了解我國政經發展與外交、國防及兩岸政策，並就台美關係未來發展及兩國在印太區域的各項合作交換意見。外交部認為此次訪問彰顯台美兩國友好情誼，也有助於深化雙方夥伴關係。

負責印太戰略 政治意涵不言而喻

黃之瀚為美國川普政府首位政治任命的亞太副助卿，去年十二月上任。黃曾擔任美國聯邦參議員柯頓的外交政策暨總法律顧問，以及二○一二年美國共和黨總統候選人羅姆尼競選陣營的外交暨法律政策主任等職，也曾擔任美國國務院伊拉克法治顧問，在外交政策擘畫及分析上具有豐富經歷。

近年訪台最高層級的美國官員是國務院前經濟暨商業事務局助卿費南德茲，另包括國務院前經濟暨商業事務局首席副助卿唐偉康、國務院前經濟暨商業事務局助理國務卿芮福金與國務院主管澳紐及太平洋島國事務副助卿暨ＡＰＥＣ資深官員馬志修大使等高層官員均曾來台訪問，但多是經濟事務相關官員。

黃之瀚雖非訪台最高層級官員，但卻是台旅法生效後第一位訪台的現任亞太局高級官員，據悉黃在國務院亞太局內負責美國印太戰略，此行除了訪問台灣也走訪東協，訪台前在新加坡《海峽時報》專訪中也聚焦於印太戰略，並指出「川普政府視東南亞為印太戰略的支柱」。黃此次訪台與我官員就美台關係交流意見，政治意涵不言而喻。