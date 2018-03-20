再掌陸委會》陳明通：對中經驗 轉化兩岸工作智慧

2018-03-20

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會新任主委陳明通昨正式上任，他在交接典禮致詞時強調，自己當過陸委會主委，「自己是歷屆陸委會主委中，擔任主委以前去過大陸，而且是去過最多次的人。」這些寶貴經驗，都將轉化成個人未來在工作崗位上，理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮的智慧。

自豪是去過中國最多次的主委

陳明通一進入會場，就高舉右手向現場來賓和媒體揮手致意，隨後在行政院政務委員羅秉成監交下，由代主委、現任陸委會副主委林正義手中接過印信。羅秉成致詞時表示，陳明通曾兩度借調到陸委會，現在算是「歸隊」。

陳表示，非常榮幸有機會再度回到陸委會擔任主委，回想十一年前，第一次接下陸委會主委，當時曾經表示，這項職務攸關台灣兩千三百萬人民的身家性命及財產安全，責任非常重大。現在也以同樣心情來承擔這項重責大任，他要向全國同胞保證，在蔡英文總統及行政院長賴清德的領導下，擬定並推動各項大陸政策，竭盡所能地維護台海的和平穩定。接著他改以台語說，「會讓各行各業，士農工商，都能夠安居樂業，大家賺大錢。」

陳明通說，回想民國八十年，第一次踏上北京進行移地研究，至今也有廿八個年頭，不僅走遍了大江南北，見證了大陸翻天覆地的轉變，也認識無數的朋友，從陌生到熟識，從開始的相互激辯，到後來心平氣和地討論各種議題，進而能夠將心比心，換位思考，求同存異。這些寶貴經驗，都將轉化成未來在工作崗位上，理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮的智慧。

對於也在昨上任的中國國台辦主任劉結一，陳明通說，他對大陸人事沒有評論，但「期待對岸新人事與我們一起合作，促進兩岸和平、台海安全，增進共存共榮的願景」。

對於中國對台卅一項措施，陳表示，陸委會成立一個小組，蒐集情資、匯集對岸的反應，並定期向府院與國人報告。